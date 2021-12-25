Autoridades confirman que erupción del volcán de La Palma terminó

Las autoridades de Canarias informaron que este 25 de diciembre terminó la erupción del volcán de La Palma, después de 85 días de actividad que dejó viviendas entre lava y cenizas.

Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del gobierno de Canarias, confirmó que la actividad eruptiva del volcán de Cumbre Vieja llegó a su fin.

“Lo que quiero hoy decir se dice con cuatro palabras: la erupción ha terminado”, dijo en conferencia de prensa este 25 de diciembre, en el día de Navidad. “Toca reconstruir, toca mejorar, toca rehacer, toca reponer, a ello es a lo que debemos dedicarnos”, añadió.

Mencionó que los riesgos después de la erupción subsisten, como los gases, cenizas y el calor; sin embargo, las autoridades mantendrán vigilancia y monitoreo en la zona para descartar daños a la población.

Pérez adelantó que tras la actividad eruptiva en el volcán de La Palma, la próxima semana se estudiará un plan de realojo “seguro, ordenado y gradual”, comenzando en las zonas menos afectadas y después en las que registraron más daños.

Se cumplieron los pronósticos y se apagó antes de acabar el año 2021. Ojalá hubiese sido muchísimo antes. Su capacidad destructiva ha sido la mayor en la historia de #Canarias. Hoy se certifica el fin de la erupción volcánica de #LaPalma. pic.twitter.com/w6mgj5oRmY — Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) December 25, 2021

Erupción en Cumbre Vieja, la más prolongada de los últimos años

La erupción del volcán de La Palma comenzó el pasado 19 de septiembre, obligó a evacuar a miles de residentes, destruyó unos tres mil edificios y devastó las cosechas, según información de Reuters.

Esta actividad eruptiva es la más prolongada en la isla canaria desde que se iniciaron los registros en el año 1500. Además de la lava que destruyó viviendas, la calidad del aire mantuvo en alerta a los habitantes de zonas cercanas.

El pasado 16 de diciembre las autoridades informaron que los conductos subterráneos por donde expulsaba la lava el volcán de La Palma se estaban solidificando, una señal de que el final de la erupción de tres meses estaba cerca.

Día 25 de diciembre, el día de Navidad, el volcán de #LaPalma queda declarado oficialmente apagado. Gran noticia.



Les pido que cuando puedan y quieran visiten la isla bonita, necesitan ahora de todos. pic.twitter.com/TBTtO5bo0F — Sergio Ramos Acosta (@Sergio_Ramos_A) December 25, 2021

Miguel Ángel Morcuende, jefe de un grupo de trabajo creado para vigilar el volcán, advirtió a los evacuados que podrían volver a limpiar sus casas, pero siguiente algunas medidas de precaución por las coladas de lava.

“Aquellas personas que puedan ir a zonas que están evacuadas para la limpieza de sus viviendas deben adoptar estas medidas: no tienen que estar solas, sino con personas que hagan medición de gases previa, y si la zona está libre de gases, al abrir las casas deben tratar de airearlas al menos un cuarto de hora para dar salida a gases almacenados”, dijo citado por Reuters.

La erupción del volcán de La Palma hizo que corrieran ríos de roca fundida por las laderas de Cumbre Vieja e influyó en el crecimiento del tamaño de la isla en más de 48 hectáreas.

