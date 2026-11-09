Si tienes pensado utilizar tu automóvil este martes 10 de noviembre de 2026, hay una pregunta que debes resolver antes de salir: ¿habrá Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México?

Aunque los reportes advierten sobre mala calidad del aire en distintas zonas del Valle de México, hasta el momento no se ha activado la contingencia ambiental, por lo que las restricciones vehiculares se mantienen sin cambios.

¿Qué autos no circulan este martes 10 de noviembre?

De acuerdo con el calendario habitual, este martes deberán suspender su circulación los vehículos con las siguientes características:

Holograma 1 y 2.

Engomado rosa.

Terminación de placas 7 y 8.

También se contempla la restricción para vehículos con placas foráneas, que no pueden circular de las 5:00 a las 11:00 horas.

En cambio, los automóviles con holograma 00 y 0, así como los eléctricos e híbridos, están exentos del programa habitual, siempre que no se declare una contingencia ambiental.

El Hoy No Circula opera de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México.

¿Cómo aplicaría el Doble Hoy No Circula si activan contingencia?

Si los niveles de contaminación aumentan y la CAMe determina activar la Fase I de contingencia ambiental, las restricciones vehiculares se ampliarían. Para un martes, las medidas contemplarían que no circulen: