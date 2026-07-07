Turquía blinda la cumbre de la OTAN con una ola de arrestos, censura y represión a críticos

Las autoridades de Turquía pusieron en marcha un masivo operativo de seguridad y control social en las semanas previas al inicio de la cumbre de la OTAN, que arranca este martes 7 de julio en la capital, Ankara.

Para evitar cualquier tipo de disturbio o protesta durante el evento de dos días, el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan ordenó el bloqueo de sitios web que critican a la alianza militar, la detención de decenas de activistas y el arresto de un famoso comediante local por hacer chistes sobre el mandatario. Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch denunciaron que la importancia estratégica de Turquía dentro de la alianza, enormemente influyente ante la guerra en Ucrania y las tensiones con EU ha llevado a los países miembros a guardar silencio frente a los abusos de autoridad y ataques a la democracia del país anfitrión.

Arrestaron a un comediante por llamar dictador al presidente

Uno de los casos más alarmantes de esta campaña de silenciamiento fue la detención de Deniz Goktas, un humorista de 32 años muy popular en las redes sociales. Goktas fue arrestado en el aeropuerto de Estambul tras regresar al país, bajo acusaciones de "insultar al presidente" e "instigar al odio social" por fragmentos de su último show de comedia en vivo.

En sus rutinas, el comediante ironizaba sobre la salud mental del mandatario, afirmando que Erdogan había pasado de ser un "dictador tímido" a uno "más en paz consigo mismo".

Goktas también tocó una fibra sensible al bromear sobre un polémico accidente vial de 1998 en el que estuvo involucrado el hijo mayor del presidente, Burak Erdogan, donde una mujer perdió la vida y el joven fue absuelto tras declarar que no tuvo la culpa.

@aztecanoticias Turquía: ¿Hacia un autoritarismo al estilo ruso? El alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, fue detenido bajo acusaciones de corrupción y supuestos lazos con el Partido Kurdo de los Trabajadores. Su arresto es interpretado como un ataque a la oposición, se produce en un contexto donde su partido desafía el liderazgo de Erdogan. Turquía se encuentra en una encrucijada entre Occidente y Rusia, pues busca mantenerse en la OTAN. La #OpiniónFIA de @amparocastagneda ♬ sonido original - Azteca Noticias

Censuraron los medios y no permitieron el desembarque de un crucero LGBT

La Fiscalía de Ankara justificó el despliegue policial argumentando operaciones antiterroristas de rutina, lo que derivó en la detención de 225 personas, entre las que se encuentran activistas climáticos, un profesor de ciencias políticas y directores de medios independientes. También, el grupo de monitoreo Engelli Web reportó que el gobierno bloqueó portales de noticias que criticaban la presencia de la OTAN en el país.

Incluso varios periodistas turcos denunciaron que el gobierno les negó la acreditación de prensa para cubrir la cumbre en su propio territorio, una medida ante la cual la vocería oficial de la OTAN evitó intervenir, señalando que "dependen de las evaluaciones del país anfitrión".

La intolerancia del gobierno también golpeó al sector turístico de manera ideológica. Un crucero internacional orientado al público LGBT que tenía programado desembarcar en los puertos de Estambul y la provincia de Aydin fue vetado de última hora. El gobernador de Aydin justificó la prohibición asegurando que el viaje fue organizado por "grupos con comportamientos que no se alinean con los valores morales de nuestra sociedad". Como represalia adicional, las autoridades de Estambul clausuraron un bar gay local que planeaba recibir a los turistas del navío.

A pesar de que el tratado fundacional de la OTAN compromete a sus miembros a defender "los principios de la democracia, la libertad individual y el estado de derecho", la agenda oficial en Ankara se enfocará exclusivamente en presupuestos militares y capacidades industriales de defensa, dejando la crisis de derechos humanos en Turquía fuera de la mesa de discusión.