El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, apoyará que Suecia ingrese en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) si la Unión Europea (UE) reanuda las negociaciones con su nación para el ingreso de los turcos en el bloque del “Viejo Continente”.

Desde Ankara y antes de partir a Vilna, en donde se realizará la cumbre de la OTAN, el Presidente Erdogan dijo: "Abran el camino de Turquía en la Unión Europea. Igual que nosotros abrimos el camino para Finlandia, abramos el camino para Suecia".

Yarın başlayacak NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Vilnius’a geldik.



Bu kritik zamanda, NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş teatisinde bulunacak, önemli kararlara imza atacağız.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 10, 2023

Turquía "condiciona" ingreso de Suecia en la OTAN

En víspera de la apertura de la cumbre anual de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se llevará a cabo en la capital de Lituania, el mandatario islamista conservador agregó que: "Primero allanaremos el camino para la adhesión de Turquía a la Unión Europea, y después allanaremos el camino para Suecia".

Cabe recordar que desde 2005, durante el primer mandato de Erdogan, Turquía es candidata a ingresar en la Unión Europea (UE), sin embargo su candidatura se ha estancado principalmente por su retroceso democrático, además de sus disputas con Chipre, miembro del organismo europeo.

Only 6 weeks after #Turkey election, Erdogan has:



• Accepted Sweden in NATO

• Supports Ukraine in NATO after war

• Hosted NATO chief twice

• Hosted Zelensky

• Pushing for 🇹🇷 to enter EU

• Named Econ. chiefs w Western outlook



Hard not to argue that 🇹🇷 tilting West after 🗳️ — Joyce Karam (@Joyce_Karam) July 10, 2023

Suecia y Finlandia solicitaron ingresar en la OTAN desde 2022

Desde el año pasado, Suecia y Finlandia solicitaron su ingreso en la OTAN, con el abandono de las políticas de no alineamiento militar que habían perdurado desde la Guerra Fría, esto como una respuesta a la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania.

El ingreso de Finlandia en la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) recibió luz verde durante el pasado mes de abril. Sin embargo, Turquía y Hungría aún no han dado el visto bueno a la candidatura de Suecia.

Cabe señalar que desde el 29 de junio de 2023, los ministros de Relaciones Exterior de Turquía, Suecia y Finlandia, habían firmado un pacto de cooperación en el que se incluyen las principales demandas del Presidente Erdogan hacia las naciones nórdicas. En aquella ocasión, Erdogan señaló que la adhesión de Suecia depende de la aplicación de un acuerdo alcanzado el verano pasado durante la cumbre de la alianza en Madrid, y agregó que nadie debe esperar compromisos de Ankara.

Applause at the end of the talks hosted in Vilnius by #NATO Secretary General ⁦@jensstoltenberg⁩ with President ⁦@RTErdogan⁩ 🇹🇷 & ⁦@SwedishPM⁩ Kristersson 🇸🇪 pic.twitter.com/KIQKKd3mvX — Oana Lungescu (@NATOpress) July 10, 2023

¿Por qué Turquía no apoyaba el ingreso de Suecia en la OTAN?

Turquía no apoya el ingreso de Suecia en la OTAN porque asegura que esta nación no ha hecho lo suficiente contra quienes Turquía considera terroristas, es decir, en contra de los miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado organización terrorista por Turquía, la Unión Europea y Estados Unidos.

Se espera que Erdogan se reúna a la brevedad con el primer ministro sueco Ulf Kristersson, antes de la cumbre de dos días de la OTAN en Lituania.