Tiroteo en escuela de Turquía: Estudiante mata a 4 personas; es el segundo en 2 días

Un estudiante desató un tiroteo en una escuela secundaria de la provincia de Kahramanmaras, en el sureste de Turquía, hoy miércoles 15 de abril de 2026.

El alumno de octavo grado mató a cuatro personas: tres alumnos y un profesor, y causó lesiones a al menos 20 personas más. El gobernador local, Mukerrem Unluer, confirmó lo sucedido y reveló que el atacante se suicidó en medio del caos.

Cronología del ataque: El arsenal del hijo de un expolicía que enlutó a Turquía

El joven, de unos 13 o 14 años según la edad típica de octavo grado en Turquía, llegó a la escuela con una mochila que contenía 5 armas y 7 cargadores. Las autoridades creen que pertenecían a su padre, un expolicía.

El adolescente entró en dos aulas de quinto grado, donde niños de 10 y 11 años recibían clases, y abrió fuego de manera indiscriminada. Este brutal tiroteo escolar es el segundo en el país en solo dos días, lo que genera alarma entre padres y autoridades.

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At least one person was killed and many others injured in a new school shooting in Turkey.



Second school shooting in 24 hours. pic.twitter.com/22hdsIyou9 — Open Source Intel (@Osint613) April 15, 2026

Estado de salud de los heridos: Cuatro víctimas en estado crítico tras el ataque

Unluer detalló que, de 20 heridos, cuatro están en cirugía debido a sus “lesiones críticas”. Añadió que la investigación del tiroteo está en marcha. Descartó la existencia de otros atacantes o tiroteos simultáneos.

Segundo tiroteo escolar en 48 horas: Exalumno hiere a 16 en Sanliurfa y se suicida

Este incidente sigue de cerca al del martes 14 de abril en Sanliurfa, otra provincia del sureste turco. Allí, un exestudiante disparó contra alumnos y profesores, dejando al menos 16 heridos, antes de quitarse la vida.

Censura informativa: Ministerio de Justicia prohíbe reportajes sobre la masacre

El Ministerio de Justicia de Turquía ha anunciado la prohibición de emitir reportajes sobre el tiroteo "en aras de la integridad de la investigación".

Siete fiscales han sido asignados a la investigación en curso, dijo el ministro de Justicia, Akin Gurlek, en un comunicado publicado en la red social X.