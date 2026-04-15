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Tiroteo en escuela de Turquía: Estudiante mata a 4 personas; es el segundo en 2 días

Apenas ayer martes ocurrió otro titoteo en una escuela en Turquía; el gobierno aplicó censura a la cobertura de este incidente para no afectar la investigación.

Agentes de policía uniformados y de paisano aseguran la zona tras un tiroteo mortal en una escuela de la provincia suroriental de Kahramanmaraş, Turquía , el 15 de abril de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil.
La emergencia ocurrió este 15 de abril de 2026. |IHA vía Reuters.

Escrito por: César Contreras

Un estudiante desató un tiroteo en una escuela secundaria de la provincia de Kahramanmaras, en el sureste de Turquía, hoy miércoles 15 de abril de 2026.

El alumno de octavo grado mató a cuatro personas: tres alumnos y un profesor, y causó lesiones a al menos 20 personas más. El gobernador local, Mukerrem Unluer, confirmó lo sucedido y reveló que el atacante se suicidó en medio del caos.

Cronología del ataque: El arsenal del hijo de un expolicía que enlutó a Turquía

El joven, de unos 13 o 14 años según la edad típica de octavo grado en Turquía, llegó a la escuela con una mochila que contenía 5 armas y 7 cargadores. Las autoridades creen que pertenecían a su padre, un expolicía.

El adolescente entró en dos aulas de quinto grado, donde niños de 10 y 11 años recibían clases, y abrió fuego de manera indiscriminada. Este brutal tiroteo escolar es el segundo en el país en solo dos días, lo que genera alarma entre padres y autoridades.

Estado de salud de los heridos: Cuatro víctimas en estado crítico tras el ataque

Unluer detalló que, de 20 heridos, cuatro están en cirugía debido a sus “lesiones críticas”. Añadió que la investigación del tiroteo está en marcha. Descartó la existencia de otros atacantes o tiroteos simultáneos.

Segundo tiroteo escolar en 48 horas: Exalumno hiere a 16 en Sanliurfa y se suicida

Este incidente sigue de cerca al del martes 14 de abril en Sanliurfa, otra provincia del sureste turco. Allí, un exestudiante disparó contra alumnos y profesores, dejando al menos 16 heridos, antes de quitarse la vida.

Censura informativa: Ministerio de Justicia prohíbe reportajes sobre la masacre

El Ministerio de Justicia de Turquía ha anunciado la prohibición de emitir reportajes sobre el tiroteo "en aras de la integridad de la investigación".

Siete fiscales han sido asignados a la investigación en curso, dijo el ministro de Justicia, Akin Gurlek, en un comunicado publicado en la red social X.

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