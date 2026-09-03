Exigen la liberación del periodista Graciano Gómez, retenido por un conflicto electoral en Oaxaca

El portal informativo TVBUS Oaxaca condenó la retención ilegal de su colaborador y periodista Graciano Gómez Lescas, quien fue privado de la libertad la tarde del pasado miércoles mientras realizaba la cobertura de un conflicto postelectoral en el municipio de San Sebastián Río Hondo, ubicado en la Sierra Sur del estado de Oaxaca.

El comunicador se encontraba documentando las tensiones políticas locales en el barrio El Portillo cuando un grupo de pobladores inconformes irrumpió con el uso de la fuerza en las oficinas donde se llevaba a cabo una reunión de trabajo. En el lugar, además del reportero, fueron retenidos el alcalde municipal, Rigoberto Primitivo, y cuatro personas más que integraban su comitiva.

Los manifestantes rehúsan reconocer la designación del munícipe e intentan frenar su toma de posesión, situación que derivó en un conato de violencia y en la posterior privación de la libertad de los presentes. Hasta la mañana de este jueves, el comunicador y los funcionarios locales sumaban más de 16 horas en calidad de rehenes, permaneciendo bajo resguardo del grupo inconforme sin que se haya concretado su liberación formal.

Aunque los informes iniciales confirman que el periodista se encuentra físicamente bien, su estado de salud ha comenzado a verse mermado debido a las condiciones de encierro y a las bajas temperaturas que caracterizan a la región montañosa.

Tensión postelectoral y llamados a garantizar la seguridad del comunicador

Ante la gravedad de los hechos, el medio de comunicación demandó la intervención inmediata de las autoridades estatales para resguardar la vida y la integridad física de su reportero, enfatizando que su presencia en el sitio respondía exclusivamente a labores de cobertura informativa sobre la coyuntura política que atraviesa el municipio. Diversos gremios periodísticos de la entidad se sumaron al reclamo, exigiendo al Gobierno del Estado un actuar oportuno que impida una escalada de violencia y garantice el libre ejercicio del periodismo.

En respuesta a la emergencia, personal de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (SEGO) entabló mesas de diálogo con los pobladores de San Sebastián Río Hondo para desactivar el conflicto social y coordinar la pronta liberación de todas las personas retenidas. Las organizaciones defensoras de la libertad de prensa recordaron que el ejercicio informativo no debe ser rehén de disputas ni pugnas políticas locales, por lo que urgieron la aplicación de protocolos de protección expeditos para el periodista.