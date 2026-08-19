Liberan a alcalde morenista de San Salvador, Hidalgo, tras ser retenido por pobladores que exigían reparaciones en camino

Un despliegue de las fuerzas de seguridad pública registrado durante la madrugada culminó con el rescate del presidente municipal de San Salvador, Norberto Martínez Cruz, y cuatro de sus colaboradores, quienes permanecieron privados de la libertad por más de 20 horas en la comunidad de La Flor. El edil de extracción morenista y sus funcionarios fueron sustraídos por la fuerza de las instalaciones del palacio municipal por pobladores indignados ante la falta de atención a demandas comunitarias básicas, evidenciando el severo desgaste en la gestión local y la incapacidad de la administración municipal para entablar el diálogo ciudadano.

¡Tensión y operativo policiaco en #Hidalgo!



Un operativo de seguridad logró la liberación del alcalde morenista de San Salvador, Norberto Martínez Cruz, y cuatro funcionarios, quienes permanecieron retenidos durante más de 20 horas por pobladores de la comunidad de La Flor.



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Enfrentamientos con gas lacrimógeno y siete personas detenidas

La intervención de los efectivos policiales para recuperar el control de la zona generó conatos de violencia y momentos de alta tensión con los manifestantes. Para dispersar a los comuneros congregados en la localidad de La Flor, las fuerzas de orden emplearon gas lacrimógeno, lo que derivó en choques directos durante las acciones de resguardo.

Como resultado del dispositivo de seguridad, las autoridades procedieron con la detención de siete personas, entre ellas tres mujeres, identificadas preliminarmente como Carmela N, Arely N, Silvia N, Rubén N, Justino N, Isaías N y un segundo individuo de nombre Rubén N, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, acusados formalmente del delito de privación ilegal de la libertad.

¡Retienen y agreden a autoridades en #Hidalgo!



Pobladores de la comunidad de Xuchitlán irrumpieron en el Palacio Municipal de San Salvador para retener y golpear al alcalde morenista Norberto Martínez Cruz y a cuatro funcionarios.



La inconformidad ciudadana se originó por la… pic.twitter.com/D0ppbACity — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 19, 2026

Incumplimiento de obras públicas detonó el conflicto comunitario

El conflicto de gobernabilidad escaló debido al continuo aplazamiento de compromisos asumidos por el gobierno municipal. De acuerdo con los habitantes de la zona, la inconformidad acumulaba meses sin respuesta efectiva por parte de la alcaldía, cuyos titulares se limitaban a dar largas a las peticiones sociales. Entre las exigencias prioritarias que motivaron la protesta destacan la reparación urgente de los caminos rurales colapsados por las recientes precipitaciones pluviales, la resolución definitiva a la disputa por el abasto de agua a través de un pozo local y la edificación de una techumbre para la comunidad, proyectos que continúan paralizados tras la intervención policial.

