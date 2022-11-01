Tras compra de Twitter, Elon Musk cobraría 20 dólares a cuentas verificadas

Luego de la polémica y apresurada compra de Twitter por parte de Elon Musk, el empresario sudafricano que semanas antes fue demandado por la misma compañía, estableció otra de las primeras modificaciones, esta vez respecto a las políticas con las cuentas verificadas.

A través de su Twitter, Musk señaló que en este momento “todo el proceso de verificación se está renovando”, por lo que de inmediato surgieron las especulaciones sobre los cambios que se aproximan para este complicado trámite de autenticación que popularizó la red social hace más de una década.

Seguido de otra publicación en la que señaló como “interesante” la encuesta en la que preguntaban a los usuarios hasta cuánto pagarían por tener la palomita de verificación, donde por cierto ganó con más del 80% la opción de que “no pagaría nada”, se filtró la información de que el empresario podría empezar a cobrar 20 dólares mensuales por autenticar la cuenta.

Interesting — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2022

Esto forma parte de la nueva suscripción premium llamada Twitter Blue, la cual actualmente tiene un costo de 4,99 dólares y en la que resalta la posibilidad de editar publicaciones.

De acuerdo con el boletín de Platformer, donde consultaron a dos fuentes cercanas a la nueva cúpula directiva, se reveló que el precio de esta suscripción subiría a los 20 dólares por mes y se añadiría la opción de verificar la cuenta.

De esta forma se estaría preparando la nueva gran modificación tras la multimillonaria compra de Elon Musk con Twitter, red social que compró bajo la idea de ampliar la libertad de expresión y limitar el bloqueo de cuentas, con el objetivo de crear un gran espacio de reflexión e intercambio de ideas.

Tras la compra millonaria, Elon Musk ya comenzó con cambios al interior de Twitter Inc.|REUTERS

Apenas un par de días antes, el hombre más rico del mundo también procedió con el despido del entonces CEO de Twitter, Parag Agrawal y el CFO, Ned Segal, de acuerdo con la agencia Reuters, a las que también se le sumó la salida del la representante jurídica, Vijaya Gadde, quien estaba a cargo del área que emprendió una demanda en su contra por supuesta violación del acuerdo alcanzado en un principio.

Elon Musk es un usuario activo de Twitter y usualmente este tipo de "señales" y adelantos terminan con una decisión crucial en las empresas que gestiona, por lo que las modificaciones en la función Premium de la plataforma se podrían convertir en una realidad pronto.

