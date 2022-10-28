Elon Musk asume el control de Twitter y despide a principales directivos

Este 27 de octubre se concretó la compra de Twitter por parte de Elon Musk, el multimillonario sudafricano que finalmente desembolsó los 44,000 millones de dólares acordados en un principio y tomó el poder de la red social con sede central en San Francisco.

Las primeras decisiones que generaron revuelo fueron los despidos del CEO de Twitter, Parag Agrawal y el CFO, Ned Segal, de acuerdo con la agencia Reuters; salidas que marcan el parteaguas de la nueva era de la plataforma estadounidense.

De igual forma partió de la compañía la representante jurídica, Vijaya Gadde, quien estaba a cargo del área que emprendió una demanda contra el empresario sudafricano por supuesta violación del acuerdo alcanzado en un principio y que provocó el últimatum a Musk para finiquitar la compra esta misma semana.

RIP Twitter: Cuando Elon Musk el control de la empresa despidió de inmediato a sus altos mandos|Mike Blake/REUTERS

Con estas serie de despidos comandados por Elon Musk, Twitter entra en una nueva fase en la que busca “ayudar a la humanidad” mediante un espacio con una amplia libertad de expresión y que espera tener una serie de modificaciones en las restricciones al público.

El sello de Musk en esta red social, ejemplificada en los despidos de quienes controlaban la línea de Twitter, parte de la idea de tener “un paisaje infernal gratuito, donde se puede decir lo que sea sin consecuencias”, de acuerdo con la carta compartida por el magnate a través de su cuenta.

Así fue la compra y el pleito de Elon Musk con Twitter

Marzo 2022 - Todo el proceso del empresario para adquirir Twitter Inc. comenzó el 14 de marzo, cuando adquirió el 5% de las acciones y empezó a involucrarse con los manejos de la empresa.

Abril - En este mes, concretamente el 4 de abril, se convirtió en el mayor accionista individual con un 9% de participación, para que un día después fuera incluido en el consejo de administración, sitio del que salió cinco días después y declaró abiertamente su intención de comprar Twitter, eliminar cuentas spam y permitir la libertad de expresión.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Mayo - Luego de adquirir un crédito de 46,500 millones de dólares para comprar Twitter y acordarse la transacción, el 17 de mayo Musk suspendió las negociaciones hasta tener más información de las cuentas spam.

Julio - El 8 de julio Musk canceló oficialmente la compra tras amenazas de no recibir información completa por parte de Twitter. Cuatro días después la red social interpuso una demanda para obligar la compra.

Octubre - Luego de tres meses de investigación, el 4 de octubre Musk propuso reanudar la compra por 44,000 millones de dólares y se interpuso fecha límite hasta el 28 de octubre para cerrar la transacción. Al mismo tiempo, se reveló otra investigación por el origen del financiamiento para comprar Twitter.

Finalmente este 27 de octubre se concretó la operación y Musk asumió el control de Twitter Inc.

