Twitter permitirá que medios de comunicación cobren por artículo que se lee

La famosa red social Twitter bajo el mando de Elon Musk sigue implementando cambios. Ahora permitirá que medio de comunicación cobren por artículo que se lee y así no pagar una suscripción completa del mes.

Elon Musk, presidente ejecutivo de Twitter Inc, dijo este sábado que la red social permitirá a los editores de medios de comunicación cobrar a los usuarios por artículo con un solo click, calificándolo como una victoria tanto para el público como para las organizaciones periodísticas.

La función, que se pondrá en marcha en mayo, permitirá a los usuarios que no "se suscriban a un abono mensual pagar un precio más alto por artículo cuando quieran leer un artículo ocasional", tuiteó Elon Musk.

Rolling out next month, this platform will allow media publishers to charge users on a per article basis with one click.



This enables users who would not sign up for a monthly subscription to pay a higher per article price for when they want to read an occasional article.… — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2023

El viernes, Elon Musk había dicho que Twitter rebajará en un 10% las suscripciones de contenido tras el primer año, pero no durante los primeros 12 meses. Estas suscripciones incluyen textos largos y videos de larga duración.

Desde que tomó las riendas de la red social en octubre, Elon Musk no ha tardado en introducir una serie de cambios en los productos y la organización. La empresa puso en marcha el símbolo azul de verificación como servicio de pago y redujo la plantilla en un 80%.

Elon Musk ha introducido cambios para aumentar los ingresos de Twitter después de que la plataforma viera caer los ingresos publicitarios el año pasado en el periodo previo a su adquisición.

Twitter aplicará descuento en suscripciones

A principios de este mes, el empresario multimillonario Elon Musk dijo que los usuarios de la plataforma de redes sociales podrán ofrecer a sus seguidores suscripciones a contenido, incluidos textos largos y videos de horas de duración.

También dijo que la compañía no aplicaría descuentos durante los primeros 12 meses en las suscripciones de contenido.

Elon Musk ha estado realizando cambios en Twitter para aumentar los ingresos después de que la plataforma vio caer los ingresos por publicidad el año pasado en el período previo a su adquisición por 44 mil millones de dólares que se cerró en octubre.

