Ucrania ataca almacenes de gigante del comercio ruso y Moscú responde bombardeando instalaciones civiles

La guerra entre Ucrania y Rusia retoma los ataques en instalaciones civiles, lejos de la primera línea de combate. Oleadas de drones ucranianos han tomado como objetivo estratégico los almacenes e instalaciones logísticas de Wildberries, el gigante ruso del comercio electrónico, al considerar que sus centros de distribución funcionan como nodos clave para el reabastecimiento del ejército de Rusia.

De acuerdo con los reportes de inteligencia militar, la estrategia de Kiev busca debilitar las cadenas de suministro que dota a las tropas enemigas de componentes esenciales para la fabricación de drones y equipos de navegación.

A Russian drone attack set a large hardware store on fire in Sumy, Ukraine, with firefighting efforts hampered by ongoing drone activity over the site pic.twitter.com/SwdsGutZu1 — Reuters (@Reuters) July 21, 2026

Atacan a la logística militar y a buques en el Mar Negro

Los operativos con drones dañaron a otras instalaciones importantes de la infraestructura rusa:

Infraestructura petrolera: Las incursiones provocaron daños de consideración en un depósito de combustible utilizado para la logística militar.

Las incursiones provocaron daños de consideración en un depósito de combustible utilizado para la logística militar. Afectaciones marítimas: Al menos cinco buques que navegaban por el Mar Negro y el Mar de Azov sufrieron afectaciones tras los ataques coordinados.

Al menos cinco buques que navegaban por el y el sufrieron afectaciones tras los ataques coordinados. Impacto en la red: La firma Wildberries, que gestiona más de 20 millones de pedidos diarios, se ha convertido en una diana constante al ser señalada de alimentar económica y tecnológicamente el esfuerzo bélico en la región.

Rusia respondió atacando la ciudad de Sumy

La reacción de las fuerzas de Moscú ante las incursiones aéreas no se hizo esperar. En las últimas horas, ataques con drones rusos alcanzaron diversos puntos en la ciudad ucraniana de Sumy, en el noreste del país.

Las autoridades locales de la Administración Militar de Sumy informaron que los bombardeos impactaron instalaciones civiles, incluyendo la sección no residencial de una escuela, una gasolinera en el distrito de Kovpakivskyi y un centro comercial de artículos para el hogar de la cadena Epicentre, el cual quedó envuelto en llamas.

Aunque los servicios de emergencia lograron sofocar los incendios en Sumy sin que se reportaran víctimas fatales en los últimos impactos, la intensidad de los ataques cruzados confirma que la guerra ha entrado en una fase de desgaste dirigida a las grandes infraestructuras tecnológicas y logísticas de ambos bandos.