Ucrania reporta miles de muertos en Mariúpol y acusa a Rusia de abusos

Día 48 de la "operación militar especial" de Rusia en Ucrania quien ha señalado que decenas de miles de personas probablemente murieron en el asalto de Rusia a la ciudad de Mariúpol, en el sureste de la "Nación Eslava", mientras que la defensora de los derechos humanos del país acusó a las fuerzas rusas en la región de torturas y ejecuciones.

Este martes (12 de abril de 2022), las fuerzas rusas mantienen la presión sobre la ciudad de Mariúpol, que las tropas ucranianas intentan defender desesperadamente, así como en el este de Ucrania, región fronteriza con Rusia en donde Kiev espera hacer una gran ofensiva.

Conforme a cifras de la administración de de Mariúpol, la defensora del pueblo de derechos humanos de Ucrania, Lyudmyla Denisova, señaló que 33 mil residentes de la ciudad habían sido deportados a Rusia o territorios controlados por separatistas respaldados por Rusia en el este de Ucrania.

Rusia y prorrusos quieren usar armas químicas. Lo dicen abiertamente:

Portavoz de defensa de la "República Popular de Donetsk", Eduard Basurin, abogando por el uso de "tropas químicas" contra los últimos defensores que quedan de Mariupol.#Ukraine #Ucrania #StandUpForUkraine pic.twitter.com/JDqKiZ04WF — Prodigi0 2.0 (@Prodigi0_1) April 12, 2022

Ucrania espera asalto Rusio en la zona este del país

Olexandre Motuzianik, portavoz del ministerio ucraniano de Defensa, señaló que "según nuestras informaciones, el enemigo está cerca de concluir su preparación para un asalto sobre el este. El ataque tendrá lugar muy próximamente".

Por otra parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se mostró convencido de que las Fuerzas Armadas de Rusia lograrán los objetivos "nobles" acerca de proteger a la gente del Donbás con la campaña militar en Ucrania.

Putin dice que los objetivos militares de Rusia en Ucrania son "nobles" y se lograránhttps://t.co/oHGyH4csHd pic.twitter.com/XT1Qk1TYaS — CNN en Español (@CNNEE) April 12, 2022

Durante una visita al cosmódromo ruso de Vostochni junto al presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, Putin señaló que "el objetivo principal es ayudar a la gente del Donbás, la gente del Donbás, que reconocimos y que nos vimos obligados a defender, porque las autoridades de Kiev, empujadas por Occidente, se negaron a cumplir con los Acuerdos de Minsk destinados a una solución pacífica de los problemas".

Especialistas consideran que el Presidente Putin, quien se encuentra estancado ante la dura resistencia ucraniana, quiere alcanzar una victoria en esa región antes del desfile militar programado para el próximo día 9 de mayo en la Plaza Roja para conmemorar la victoria soviética sobre los nazis.