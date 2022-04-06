Estados Unidos lanza sanciones contra hijas de Putin

Estados Unidos, la Unión Europea y el G7 publicaron este miércoles una nueva serie de sanciones contra más bancos rusos incluso, en esta ocasión, los castigos incluyen a las hijas de Putin.

Las nuevas sanciones excluyen a todos los familiares cercanos de Putin del sistema financiero y congela cualquier activo que tenga en Estados Unidos, esta regla va dirigida a las hijas de Putin: Mariya Putina y Katerina Tikhonova.

También tienen como objetivo al primer ministro Mikhail Mishustin y su esposa; así como al ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, sus hijos, y miembros del Consejo de Seguridad de Rusia como Dmitry Medvedev.

Mediante un comunicado, Estados Unidos explicó que las sanciones impuestas contra las personas cercanas e hijas de Putin se dan debido a que algunos de ellos “son responsables de brindar el apoyo necesario para apuntalar la guerra de Putin contra Ucrania”.

I made clear that Russia would pay a severe and immediate price for its atrocities in Bucha. Today, along with our Allies and partners, we’re announcing a new round of devastating sanctions. https://t.co/LVqTDIOSvz — President Biden (@POTUS) April 6, 2022

Sanciones a bancos rusos tras ataque a Bucha

Entre las sanciones, la Casa Blanca anunció un bloqueo total contra los bancos Sberbank y Alfa Bank, a los cuales no podrán hacer transacciones con ninguna empresa en Estados Unidos y bajo ninguna divisa.

Sberbank Posee un tercio de los activos bancarios totales de Rusia, y Alfa Bank es la cuarta institución financiera más grande del país, de acuerdo con los funcionarios estadounidenses.

También el presidenteJoe Biden firmará una nueva Orden Ejecutiva que prohibirá nuevas inversiones en Rusia con ciudadanos o empresas estadounidenses dondequiera que se encuentren.

La Orden también indica que a cualquier estadounidense que realice alguna transacción con un sistema financiero ruso se le congelaran sus activos.

Finalmente, en el nuevo paquete de sanciones, el Departamento del Tesoro prohibió a Rusia realizar pagos de deuda con fondos sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos, lo que significa que Rusia "es un paria financiero global", y ahora deberá elegir entre agotar sus fondos disponibles para pagar la deuda o incumplir.

Las nuevas sanciones contra Rusia surgen tras la masacre ocurrida en la ciudad de Bucha, Ucrania, luego de que el presidente ucraniano informara sobre la muerte de cientos de civiles tras la retirada del Ejército ruso.