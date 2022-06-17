Recomiendan que Ucrania forme parte de la Unión Europea

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, recomendó que Ucrania sea considerado candidato para formar parte de la Unión Europea (UE), el bloque comercial más grande del mundo.

"La Comisión recomienda al Consejo, en primer lugar, que se dé a Ucrania una perspectiva europea y, en segundo lugar, que se otorgue a Ucrania el estatus de candidato. Esto, por supuesto, en el entendimiento de que el país llevará a cabo una serie de reformas importantes adicionales", dijo Ursula von der Leyen este viernes durante una conferencia de prensa.

La presidenta de la Comisión Europea dijo que Ucrania demostró su aspiración y determinación para “estar a la altura de los valores estándares europeos”, por lo que solicitó que sea considerado para formar parte de la Unión Europea.

Von der Leyen explicó que desde hace ocho años Ucrania comenzó a acercarse a la Unión Europea, por lo que el país ex soviético ya cumple con más de la mitad de los requisitos solicitados por la organización.

|Reuters

“Como saben tenemos el acuerdo de asociación desde 2016, con eso Ucrania ya implementó aproximadamente el 70 por ciento del acervo, es decir, las reglas, los estándares y las normas”.

¿Qué países se oponen a que Ucrania se una a la Unión Europea?

Es casi seguro que Rusia se opondrá al gesto político de la Unión Europea, como una intromisión no deseada en lo que considera su área de influencia, incluso si Ucrania ya tiene un acuerdo de libre comercio con el bloque.

Si bien algunos países de la Unión Europea, incluidos los Países Bajos y Dinamarca, no apoyan que más países se conviertan en candidatos a la membresía, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy obtuvo el respaldo de Francia, Alemania, Italia y Rumania el jueves.

La decisión de la Comisión, el ejecutivo de la Unión Europea, allanará el camino para que los líderes gubernamentales de la UE la aprueben en una cumbre el próximo jueves y viernes en Bruselas en lo que será un impulso moral para Ucrania mientras lucha contra Rusia.

El Kremlin dice que lo que llama su "operación militar especial" fue en parte necesaria por la invasión occidental en lo que caracteriza como su legítima esfera de influencia.

