Líderes de la Unión Europea prohíben el petróleo de Rusia

Los líderes de la Unión Europera (UE) acordaron el lunes 30 de mayo prohibir la exportación de petróleo de Rusia al bloque de 27 países, dijo el presidente del Consejo de la UE, Charles Michel, mientras las fuerzas ucranianas y rusas luchaban en las afueras de Severodonetsk, la última ciudad que sigue en manos de Kiev en la estratégica provincia ucraniana de Lugansk.

Michel dijo en Twitter que la prohibición cubriría inmediatamente más de dos tercios de las importaciones de petróleo de Rusia "cortando una enorme fuente de financiación para su maquinaria de guerra".

Los líderes de la UE, reunidos en Bruselas, también acordaron excluir al mayor banco ruso, Sberbank, del sistema SWIFT y prohibir otras tres emisoras estatales rusas, añadió Michel.

Poco antes del anuncio, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que la situación seguía siendo "extremadamente difícil" en la región del Dombás, donde Rusia ha centrado su esfuerzo militar tras fracasar en la toma de la capital de Ucrania, Kiev, en marzo.

Zelensky había calificado a la UE de demasiado blanda con Rusia cuando parecía que los líderes no llegarían a un acuerdo sobre la prohibición del petróleo.

Las medidas de la UE se habían visto bloqueadas por la negativa de Hungría a aceptar la prohibición de importar petróleo ruso, que recibe a través del enorme oleoducto "Amistad" de la era soviética, el cual atraviesa Ucrania.

En los Países Bajos, GasTerra, que compra y comercializa gas en nombre del gobierno holandés, dijo que dejaría de recibir combustible de la rusa Gazprom a partir del martes, tras negarse a aceptar las exigencias de Moscú de pagar en rublos.

La guerra y el intento de Occidente de aislar a Rusia han elevado los precios de los granos y otras materias primas incluido el petróleo.

I welcome the #EUCO agreement tonight on oil sanctions against Russia.



This will effectively cut around 90% of oil imports from Russia to the EU by the end of the year. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 30, 2022

Situación delicada en Dombás

En Washington, el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos no enviará a Ucrania sistemas de cohetes que puedan llegar a Rusia, una decisión que el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvedev, calificó de "racional".

Rusia ha dicho que el objetivo de su "operación militar especial" era ahora tomar toda la región del Dombás, formada por dos provincias, Lugansk y Donetsk, que Moscú reclama en nombre de separatistas ucranianos prorrusos.

La captura de Severodonetsk y de su ciudad gemela, Lisichansk, en la orilla opuesta del río Síverski Donets, daría a Rusia el control en la práctica de Lugansk y permitiría al Kremlin declarar algún tipo de victoria después de más de tres meses de muerte y destrucción.

Pero al centrar su esfuerzo en una batalla por una única ciudad pequeña, Rusia puede dejar otros territorios abiertos a los contraataques ucranianos.

En su discurso nocturno, Zelensky dijo que la situación de Dombás "sigue siendo extremadamente difícil" y dijo que el ejército ruso estaba "tratando de reunir una fuerza superior para poner más y más presión sobre nuestros defensores".