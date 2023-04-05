En medio de la crisis de Ucrania el presidente Zelenskiy llega a Polonia.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, llegó a Polonia en una visita oficial a un aliado cercano que ha acogido a millones de refugiados ucranianos y ha proporcionado armamento vital al gobierno de Kiev.

En Varsovia, Zelenskiy tenía previsto reunirse con el presidente Andrzej Duda y el primer ministro Mateusz Morawiecki y hablar con los refugiados ucranianos.

Además de dar la bienvenida a los refugiados, el miembro de la OTAN ha jugado un papel importante en persuadir a otras potencias occidentales para que suministren tanques de batalla y otras armas a Ucrania.

La oficina presidencial de Ucrania, que evita mencionar los planes de viaje de Zelenskiy por adelantado por razones de seguridad, no describió nada sobre el viaje o en qué se enfocaría.

Marcin Przydacz / Asesor presidencial polaco:

“La visita debe tomarse como una señal de confianza y agradecimiento a Polonia y los polacos”.

Los funcionarios polacos también dijeron que las conversaciones se centrarían en los desarrollos en el frente ucraniano, el apoyo internacional y la cooperación económica.

No obstante, la visita de Zelenskiy tiene lugar en medio de la creciente ira en la Polonia rural por el impacto de las importaciones de cereales ucranianos, que han hecho bajar los precios en varios estados del ala oriental de la UE, algo que el primer ministro polaco había dicho que se discutiría.

Watch the moment President Zelenskyy met Polish president Andrzej Duda in Warsaw ahead of talks today 👇 pic.twitter.com/nMt9ABy2sM — Sky News (@SkyNews) April 5, 2023

Refugiados ucranianos le dan bienvenida a Zelenskiy en Polonia

En Varsovia, refugiados ucranianos se reunieron frente al palacio presidencial para saludar a Zelenskiy y darle la bienvenida a Polonia.

"Zelenskiy es nuestro comandante en jefe. Esta es la persona a la que confiamos nuestro país, que ahora está tratando de obtener nuestra libertad", dijo Tetiana, de Irpin en Ucrania, quien estaba entre los que esperaban afuera.

Tetiana / Refugiada ucraniana:

“Queremos que la paz y la calma lleguen más rápido”.

La visita a Polonia, que ha recibido a más de un millón de refugiados ucranianos durante los últimos 13 meses de guerra, se produce cuando Ucrania planea llevar a cabo una contraofensiva en las próximas semanas o meses para recuperar tierras en el este y el sur de Rusia.