Rusia lanza misil contra edificio residencial de 9 pisos en Ucrania: VIDEO

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski dijo que las tropas de Rusia están bombardeando la ciudad de Zaporiyia con una crueldad animal. A través de su cuenta de Telegram, el mandatario compartió el momento del impacto de un misil ruso contra un edificio de nueve pisos.

"Un misil ruso impactó en un edificio alto. Rusia está bombardeando la ciudad con crueldad animal. Golpear barrios residenciales donde viven personas comunes y niños. Un país terrorista busca destruir nuestras ciudades, nuestro estado, nuestra gente".

#VIDEO | 🛑 ¡𝙄𝙈𝙋𝘼𝘾𝙏𝘼𝙉𝙏𝙀! 🛑



En #Ucrania, una cámara de #seguridad captó el momento en el que un misil de #Rusia impactó un edificio habitacional de nueve pisos.



Califican a #Rusia de país terrorista.https://t.co/sQGJVSjCLm pic.twitter.com/g4hA6seuu9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 22, 2023

Califica a Rusia de país terrorista

Calificó a Rusia de un país terrorista que busca destruir las ciudades de Ucrania, al estado e intenta matar a su gente.

El presidente ucraniano informó que 18 personas resultaron heridas por el impacto de este misil de Rusia en contra de un edificio, incluidos dos niños.

"No debería convertirse en un día cualquiera en Ucrania, ni en ningún otro lugar de Europa o del mundo. Necesitamos más unidad y determinación del mundo para derrotar al terror ruso y proteger la vida lo antes posible".

Dos misiles alcanzaron el edificio

La administración militar regional de Zaporiyia dijo que dos misiles alcanzaron el edificio.

Rusia lanzó un enjambre de drones en Ucrania durante la noche, matando al menos a cuatro personas cerca de Kiev.

Sonaron las sirenas en partes de Ucrania

Las sirenas resonaron en la capital y partes del norte de Ucrania y el ejército dijo que había derribado 16 de los 21 drones suicidas Shahed de fabricación iraní.

En tanto durante la reunión de mandatarios de Rusia y de China en Moscú, Xi Jinping dijo que independientemente de la situación internacional, China seguirá impulsando y promoviendo la asociación de coordinación estratégica integral con Rusia.

