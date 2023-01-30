Atentado en Pakistán, últimas noticias de México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca te ofrece las últimas noticias de México y el mundo para este 30 de enero de 2023, entre estas destacan: atentado en Pakistán deja al menos 28 muertos y regreso de estudiantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Atentado en Pakistán

En Pakistán se registró un atentado suicida dentro de una mezquita ubicada cerca de una zona de viviendas de la policía, en la ciudad de Peshawar, en el noroeste de Pakistán.

Al momento de la detonación había unas 260 personas, en su mayoría policías, que se encontraban reunidas en la mezquita durante la oración de la tarde de este lunes.

Comienza ciclo escolar 2023-2

Este lunes regresan a clases más de 370 mil estudiantes a la UNAM para comenzar el ciclo escolar 2023-2.

Recuperan balón firmado por Neymar que fue robado

La policía Militar del Estado de São Paulo, Brasil, dio a conocer que recuperaron balón autografiado por el jugador brasileño, Neymar, que fue expuesto en Brasilia y fue sustraído durante invasión al Congreso Nacional.

Muere piloto mexicano de 17 años en accidente automovilístico

El piloto mexicano, Federico Gutiérrez, de tan solo 17 años, murió el pasado domingo 29 de enero en un accidente automovilístico mientras viajaba con su hermano Max Gutiérrez.

Cuernavaca logra el taco acorazado más grande del mundo

El pasado fin de semana y con 70.4 metros de largo, el municipio de Cuernavaca, Morelos rompió el Récord Guinness del Taco Acorazado más grande del mundo; una sola tortilla y kilos de guisados y el tradicional arroz lo conformaron.