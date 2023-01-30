En Pakistán se registró un atentado suicida dentro de una mezquita ubicada cerca de una zona de viviendas de la policía, en la ciudad de Peshawar, en el noroeste de Pakistán.

Al momento de la detonación había unas 260 personas, en su mayoría policías, que se encontraban reunidas en la mezquita durante la oración de la tarde de este lunes.

La fuerte detonación provocó el derrumbe del edificio de dos pisos donde se encontraba la mezquita.

Hay más víctimas enterradas bajo los escombros, según la policía

Las autoridades indicaron que el atacante suicida detonó su chaleco dejando al menos a 34 personas fallecidas en el lugar y 150 resultaron heridas y trasladadas a hospitales.

Hasta el momento ningún grupo se ha reivindicado la autoría del atentado suicida.

Condenan el atentado suicida en mezquita de Pakistán

El primer ministro de Pakistán,Shahbaz Sharif, condenó en un comunicado el atentado y ordenó a las autoridades garantizar el mejor tratamiento médico posible para las víctimas.

También prometió "acción severa" contra los que estaban detrás del ataque.

El ex primer ministro Imran Khan también condenó el atentado suicida calificándolo de "ataque suicida terrorista" en un tweet en línea.

El ex Primer Ministro escribió: "Mis oraciones y condolencias van a las familias de las víctimas.

"Es imperativo que mejoremos nuestra recopilación de inteligencia y equipemos adecuadamente a nuestras fuerzas policiales para combatir la creciente amenaza del terrorismo".

Peshawar es la capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, y ha sido escenario de frecuentes ataques de militantes.

Los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehreek-e-Taliban Pakistan o TTP, son un grupo separado, pero también un aliado cercano de los talibanes afganos, que tomaron el poder en el vecino Afganistán en agosto de 2021 cuando las tropas estadounidenses y de la OTAN estaban en las etapas finales de su retirada del país después de 20 años de guerra.

El TTP ha librado una insurgencia en Pakistán en los últimos 15 años, luchando por una aplicación más estricta de las leyes islámicas en el país, la liberación de sus miembros que están bajo custodia del gobierno y una reducción de la presencia militar paquistaní en las antiguas regiones tribales del país.

En marzo de 2022, un ataque suicida contra una mezquita de la minoría chiita en Peshawar reivindicado por EI-K, la rama local del grupo yihadista Estado Islámico, dejó 64 muertos. Este atentado fue el peor que ha sufrido Pakistán desde 2018.

