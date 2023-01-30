Recuperan balón autografiado por Neymar robado en Congreso de Brasil

La policía Militar del Estado de São Paulo, Brasil, dio a conocer que recuperaron balón autografiado por el jugador brasileño, Neymar, que fue expuesto en Brasilia y fue sustraído durante invasión al Congreso Nacional.

El pasado sábado 28 de enero de 2023, policías del 7° Batallón de la Policía Militar del Interior en Sorocaba, recuperaron un balón de futbol autografiado por el jugador Neymar, de la selección brasileña, que estaba en exhibición en el Congreso Nacional y había desaparecido después de la manifestación, el 8 de enero.

Em Sorocaba, Polícia Militar recupera bola autografada por Neymar que estava exposta em Brasília e foi subtraída em invasão ao Congresso Nacional



Confira: https://t.co/dB9SQRjkIq pic.twitter.com/lN7UDNqM8T — Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) January 29, 2023

De acuerdo con el comunicado emitido por las autoridades de Brasil, durante el patrullaje realizado en Vila Jardini se encontraron con un hombre que denunció haber participado en las manifestaciones del Congreso y terminó robando el balón de fútbol.

Después, el mismo hombre se habría puesto en contacto con la policía de Brasil y expresado sus deseos de devolver el balón firmado por Neymar. Los elementos llevaron al individuo a la comisaría de la Policía Federal, donde se recuperó el objeto.

VIDEO: Seguidores Jair Bolsonaro, invaden el Congreso de Brasil|Reuters

Manifestación en el Congreso de Brasil: van mil 800 detenidos

Miles de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, invadió la sede del Congreso Nacional de Brasil, en protesta para exigir un golpe de Estado contra del presidente Lula Da Silva, quien subió al poder el pasado 1 de enero de 2023.

Ante esto, el presidente de Brasil, Lula Da Silva, expresó que sospechaba que hubo colusión de "personas de las fuerzas armadas" el día de los disturbios, durante la cual miles de partidarios de Bolsonaro invadieron y saquearon el edificio del Congreso, el palacio presidencial y el Supremo Tribunal Federal.

Aunado a ello, destituyó a más de 50 militares que custodiaban la residencia presidencial y la oficina del asesor de Seguridad Nacional, expresando su desconfianza tras los violentos disturbios en Brasilia.

Se dio a conocer que, hasta el momento van detenidas mil 800 personas por su responsabilidad en actos antidemocráticos, entre los cuales se encuentra el entonces secretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres.