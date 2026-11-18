El Gobierno de Estados Unidos lanzó una oferta que ha llamado la atención, entregar hasta 10 millones de dólares a cambio de información que permita debilitar las estructuras financieras de los cárteles mexicanos y otras organizaciones criminales designadas como terroristas por Washington.

Y es que, esta iniciativa forma parte del programa Rewards for Justice, impulsado por el Departamento de Estado estadounidense, que busca obtener datos sobre las operaciones económicas que permiten a estos grupos mantener sus actividades ilícitas.

¿Por qué Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares?

El programa estadounidense contempla una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a interrumpir los mecanismos financieros de los cárteles y organizaciones transnacionales designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

El Departamento de Estado considera que estas agrupaciones recurren a diferentes actividades para obtener recursos, entre ellas el narcotráfico, el robo de combustible, las operaciones inmobiliarias y los secuestros.

¿Qué información busca Estados Unidos sobre los cárteles mexicanos?

La convocatoria contempla diferentes tipos de información relacionada con las finanzas y las actividades económicas de estas organizaciones.

Entre los datos que pueden resultar relevantes para las autoridades estadounidenses se encuentran:

Financiamiento: aportaciones económicas realizadas por donantes y personas que facilitan recursos a los cárteles.

Operaciones bancarias: transacciones importantes realizadas mediante instituciones financieras y casas de cambio que beneficien a estas agrupaciones.

Robo de combustible: información sobre actividades de huachicol y otros esquemas financieros ilícitos.

Transferencias de recursos: movimientos de dinero y materiales dirigidos a los cárteles o a sus operadores.

¿Qué cárteles mexicanos están incluidos en el programa?

Dentro de las organizaciones mexicanas identificadas por Estados Unidos bajo esta designación se encuentran seis grupos criminales:

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cártel del Golfo.

Cártel del Noreste, también conocido como Cártel de los Zetas.

Cártel de Sinaloa.

Cárteles Unidos.

La Nueva Familia Michoacana.

¿Cómo se puede enviar información para obtener la recompensa?

El programa Rewards for Justice cuenta con diferentes canales para recibir información sobre las actividades financieras de los grupos criminales.

De acuerdo con la convocatoria, las personas pueden comunicarse mediante Signal, Telegram o WhatsApp al número +1-202-925-0090.

También pueden enviar mensajes privados a través de la cuenta de X @RFJ_ESPANOL o utilizar el canal de denuncias basado en Tor.