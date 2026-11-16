La muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes” y fundador del Cártel de Guadalajara, marca el cierre de una era en el crimen organizado mexicano: Aquella en la que los capos sobornaban a las autoridades para poder libremente por todo México.
El historiador Benjamín Smith, en su libro “The Dope”, explica cómo desde la década de 1910, policías y autoridades cobraban a los narcotraficantes por no aplicar la ley. El narco pagaba y el estado protegía.
Actualmente el crimen organizado ya no se conforma únicamente con obtener protección, ahora busca el poder. Los politólogos Guillermo Trejo y Sandra Ley, documentaron que los cárteles atacan a candidatos y funcionarios en temporada electoral para capturar a los gobiernos que viene.
¿De qué murió “El jefe de jefes”, fundador del Cártel de Guadalajara?
Miguel Ángel Félix Gallardo, falleció a los 80 años tras ser hospitalizado de emergencia en Guadalajara, Jalisco.
La Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco reveló que la muerte de “El jefe de jefes” se habría producido por una falla orgánica múltiple. El criminal presentaba baja oxigenación, alteración del estado de conciencia y desorientación al momento de ser hospitalizado.