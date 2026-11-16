La muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes” y fundador del Cártel de Guadalajara, marca el cierre de una era en el crimen organizado mexicano: Aquella en la que los capos sobornaban a las autoridades para poder libremente por todo México.

El historiador Benjamín Smith, en su libro “The Dope”, explica cómo desde la década de 1910, policías y autoridades cobraban a los narcotraficantes por no aplicar la ley. El narco pagaba y el estado protegía.

Actualmente el crimen organizado ya no se conforma únicamente con obtener protección, ahora busca el poder. Los politólogos Guillermo Trejo y Sandra Ley, documentaron que los cárteles atacan a candidatos y funcionarios en temporada electoral para capturar a los gobiernos que viene.

¿De qué murió “El jefe de jefes”, fundador del Cártel de Guadalajara?

Miguel Ángel Félix Gallardo, falleció a los 80 años tras ser hospitalizado de emergencia en Guadalajara, Jalisco.