Un hombre ganó tres veces la lotería utilizando los mismos números

Vaya suerte la de un hombre en Maryland, Estados Unidos, quien ha ganado tres veces la lotería, lo más sorprendente es que siempre utiliza los mismos números. No cabe duda que el sujeto encontró la combinación de la suerte para él.

La Lotería de Maryland informó sobre el inusual caso de un jugador anónimo de 52 años de edad, en el condado de Charles que ganó su tercer premio de 50 mil dólares en tan solo 11 meses.

El afortunado hombre participó en el juego “Pick Five” y en las tres ocasiones utilizó los siguientes números: 4-8-5-4-8 y en cada una de sus apuestas salió victorioso.

He tripled his Pick 5 win! Craig Jones of Columbia played the same number on three Pick 5 tickets, winning a total of $150,000. Read more: https://t.co/LackrxQJzn pic.twitter.com/FsbVCJTD75 — Maryland Lottery (@MDLottery) April 15, 2023

El ganador aseguró que esta última fortuna la utilizará para llevar de viaje a su esposa y por supuesta para comprar más boletos de lotería que podrían hacerle ganar aún más dinero, al fin que ya conoce los números de la suerte.

“Tocó el año pasado y volvió a tocar. Mi esposa dijo: ‘Juguemos este número’ y seguimos ganando con él”, afirmó el sujeto mediante un comunicado compartido por la lotería de Maryland.

¿Cómo participar en la Lotería de Estados Unidos?

Una de las loterías más populares y con más dinero acumulado es la de Mega Millions de Estados Unidos, en la cual puede participar cualquier persona que compre su boleto. Aquí te explicamos cómo hacerlo vía online.

Primero debes ingresar a la página de la lotería Mega Millions.

Después podrás elegir tus cuatro números de la suerte, que van del 1 al 70 y un número adicional que va del 1 al 25.

Finalmente pagas, el costo del boleto es de 140 pesos mexicanos. Y ya podrás participar

De acuerdo con la página web de la lotería Mega Millions de Estados Unidos, cualquier extranjero puede comprar un boleto siempre y cuando esté de visita en el país.

“Los visitantes de Estados Unidos son siempre bienvenidos a comprar boletos para nuestro juego en una tienda de lotería estadounidense mientras están de visita en este país; no es necesario ser residente para ganar”, se lee en la página online oficial.