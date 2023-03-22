En las últimas semanas la lotería Mega Millions de Estados Unidos (EU) ha ganado popularidad luego de entregar premios inéditos de millones de dólares, por lo que muchas personas compran boletos con la esperanza de llevarse el ganador; pero, ¿se puede jugar sin vivir en EU y participar de manera online?

Saber que al participar en la lotería Mega Millions te puede hacer ganar millones de dólares, hace que muchos se interesen en el juego, incluso personas que no viven en Estados Unidos, pero ¿quiénes y cómo pueden participar online?

En resumen cualquier persona, aunque no viva en Estados Unidos puede participar en la lotería Mega Millions, sin embargo sí hay unas cuantas restricciones que se deben conocer antes de comprar el boleto.

¿Cómo participar vía online en la lotería Mega Millions?

El viernes 24 de marzo e realizará el sorteo de Mega Millions que acumula 302 millones de dólares y ahora ofrece la oportunidad de que un ganador se lleve el sorteo vía online, por lo que los mexicanos podrán comprar su boleto y participar.

Primero debes ingresar a la página de la lotería Mega Millions

Después podrás elegir tus cuatro números de la suerte, que van del 1 al 70 y un número adicional que va del 1 al 25.

Finalmente pagas, el costo del boleto es de 140 pesos mexicanos. Y ya podrás participar

¿Qué se necesita para participar en la lotería Mega Millions de EU?

De acuerdo con la página web de la lotería Mega Millions de Estados Unidos, cualquier extranjero puede comprar un boleto siempre y cuando esté de visita en el país.

"Los visitantes de Estados Unidos son siempre bienvenidos a comprar boletos para nuestro juego en una tienda de lotería estadounidense mientras están de visita en este país; no es necesario ser residente para ganar", se lee en la página online oficial.

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¿Dónde puedo comprar la lotería del Mega Millions?

Ello porque los boletos para la lotería Mega Millions no se venden fuera de Estados Unidos, así que para adquirir uno y participar por el gran premio es necesario visitar el país.

"Mega Millions no está afiliado ni respalda a ninguna empresa que afirme vender nuestros boletos en todo el mundo, ya sea por internet o de otro modo. Si decides hacer negocios con una de esas empresas, lo haces bajo tu propio riesgo; las reglas de Mega Millions prohíben la compra de boletos por parte de agentes que representen a jugadores en otras jurisdicciones", explica.

Mega Millions sortea el sexto premio más grande en su historia

En enero, lotería Mega Millions sorteó 785 millones de dólares, el sexto premio más grande en la historia del sorteo de Estados Unidos, que creciót anto porque en los últimos dos meses nadie acertó. En noviembre, una persona ganó un premio récord de 2.040 millones de dólares en la lotería Powerball.