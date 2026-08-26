Tragedia en Pakistán: Un incendio en la sala de maternidad de un hospital deja 14 recién nacidos muertos

Al menos 14 recién nacidos fallecieron tras registrarse un incendio en la sala de maternidad del Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas (PIMS), el hospital público más grande de la capital de Pakistán, Islamabad.

El siniestro se originó alrededor de las 7:00 horas (tiempo local) en el área de cuidados neonatales. De acuerdo con informes preliminares de los equipos de rescate, el fuego habría sido provocado por la explosión del compresor de un sistema de aire acondicionado dentro del área de cuneros. Los trabajadores del recinto lograron rescatar a un bebé durante la emergencia.

A horrific tragedy occurred in the Pakistani capital, Islamabad, at the Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS). Reports say a fire broke out due to a malfunction in the air-conditioning system.



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Ya habían denunciado fallas de seguridad e infraestructura

Testigos y familiares en el lugar reportaron que hubo dificultades durante la evacuación porque las puertas estaban cerradas con candado dentro de la sala de maternidad. El incendio reabrió el debate sobre el mal estado de los hospitales en Pakistán, ya que los centros médicos públicos enfrentan problemas comunes de financiamiento, sistemas eléctricos obsoletos y graves deficiencias en protocolos de protección civil.

El incidente generó reacciones en el sector político. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó sus condolencias a las familias e instruyó la apertura inmediata de una investigación para deslindar responsabilidades penales y administrativas.

La legisladora de la Asemblea Nacional de Pakistán, Sharmila Sahibah Faruqui, calificó el hecho como inaceptable y demandó sanciones directas a los responsables del mantenimiento del nosocomio, rechazando que el caso quede impune tras comisiones informativas.

Pakistán tiene antecedentes recientes de incendios catastróficos

Aunque Islamabad cuenta con infraestructura médica de mayor cobertura en comparación con otras provincias del país, los incendios por fallas técnicas han registrado antecedentes graves en territorio pakistaní.

A principios de año, un incendio en un centro comercial en la ciudad de Karachi dejó un saldo de al menos 67 personas muertas. Asimismo, en junio de 2022, un siniestro registrado en un hospital infantil de Lahore destruyó suministros médicos e instalaciones del área de urgencias.