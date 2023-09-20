VIDEO: Un muerto y siete heridos por derrumbe en construcción en El Salvador

Un derrumbe de tierra en una zona en construcción en El Salvador dejó una persona muerta y al menos siete lesionados, de acuerdo con las autoridades de aquél país centroamericano.

El incidente ocurrió en la comunidad de Santa Elena, Antiguo Cuscatlán. En un video compartido en redes sociales, es posible apreciar como una pared de tierra se resquebraja, para posteriormente caer en medio de un área llena de varillas que levantan columnas que aún no están terminadas.

"¡Hey, apártense! ¡Apártense!", gritan algunas personas que no aparecen en cámara, incluso silban para alertar de lo que pasaría, segundos antes de que la pared terminara por caer encima de algunos trabajadores de la construcción.

"¡Apártense, apártense!" | Algunos trabajadores quedaron bajo #tierra😪#ElSalvador | Tres personas resultaron #heridas tras la caída del muro de una construcción en Antiguo #Cuscatlán.https://t.co/gwqf9W0And pic.twitter.com/siCDqueKzw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 20, 2023

La Secretaría de Prensa de la presidencia de El Salvador reportó la cifra de una persona muerta y siete lesionados, los cuales fueron trasladados a hospitales cercanos.

Diversos cuerpos de emergencia, incluso con perros rescatistas, acudieron a la zona de desastre. Otras tomas aéreas muestran la zona del incidente, la cual está cubierta con plásticos de color negro.

#AtenciónDeEmergencias | Zona de construcción donde ocurrió el derrumbe que ha dejado como resultado una persona fallecida y siete lesionados. #SecretaríaDePrensa pic.twitter.com/Rj51QEN4rE — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) September 20, 2023

Los primeros reportes de medios locales indican que el muro tenía 25 metros de largo por seis metros de altura. Socorristas acudieron a la zona para rescatar a los trabajadores que quedaron enterrados.

El gobierno salvadoreño indicó que personal del Ministerio del Trabajo acudió a la zona para realizar una inspección exhaustiva después del incidente ocurrido la mañana de este miércoles.