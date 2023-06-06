Nayib Bukele promete una cárcel para los delincuentes de cuello blanco

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, celebró su cuarto año en el poder con un discurso que llegó a millones de personas, ahí resaltó que durante un año no se registraron homicidios por las detenciones realizadas contra las bandas delictivas; sin embargo, añadió que planea construir una cárcel para las personas corruptas.

"Así como construimos una cárcel para los terroristas, también construiremos una cárcel para los corruptos (...) será una guerra frontal contra los que cometan delitos”, subrayó.

A nivel internacional, el mandato de Bukele ha despertado distintas opiniones, algunos en contra u otros a favor del régimen de excepción que activó el 27 de marzo de 2022 cuando comenzó una guerra contra las pandillas que inundaron de inseguridad a la nación centroamericana, de momento hay 65 mil detenidos.

Bukele declara una “guerra total” contra la corrupción

En la conferencia que ofreció por su aniversario en el poder, Bukele enfatizó que habrá una guerra total contra la corrupción que predomina en el país, y por ello comenzará con una prisión para los delincuentes de cuello blanco, ya que para disminuir las malas prácticas es importante comenzar con los burócratas.

“Hoy declaramos la guerra contra la corrupción (...) al igual que las pandillas, tiene tentáculos en todos los niveles del Estado salvadoreño. Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda la fuerza del Estado, con todas las herramientas legales que tenemos, sin titubear en ningún momento, también iniciaremos la guerra frontal contra la corrupción”, sostuvo el mandatario.

Añadió que busca impulsar una reforma contra los políticos que consiste en reducir los puestos legislativos de manera significativa, pues iría de 84 a 60, y en el caso de los municipios de 262 a 44.

En mi discurso por 4 años de Gobierno, hice 3 propuestas:



La tercera es que así como le declaramos la guerra a las pandillas, ahora le declaramos la guerra a la corrupción. pic.twitter.com/5OIrusjV7X — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 6, 2023

Oposición acusa a Nayib Bukele de “concentrar el poder”

Tiempo después de las declaraciones de Nayib Bukele, la oposición emitió un mensaje en voz de Óscar Ortíz, secretario general del partido para la Liberación Nacional (FMLN), quien acusó al mandatario de concentrar todo el poder y buscar causar pánico entre la población para que no comentan actos delictivos.

“Hemos sido testigos de una decisión para seguir concentrando el poder, para irrespetar todo mínimo de independencia que la Constitución establece hacia los órganos fundamentales del Estado”, manifestó el secretario del FMLN en una conferencia de prensa.