VIDEO: Un robot humanoide supera la marca histórica de Usain Bolt de velocidad en los 100 metros planos

En la clausura de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2026, el robot autómata Tiangong Ultra, diseñado y construido por el Centro de Innovación de Robots Humanoides de Pekín, completó la prueba reina del atletismo en 8.64 segundos.

Esta cifra es de casi un segundo por debajo de la marca de 9.58 segundos que ostenta el atleta jamaicano Usain Bolt, establecida durante el Campeonato Mundial de Atletismo de Berlín en 2009.

El desempeño de la máquina en la categoría de robots de gran tamaño reflejó una progresión técnica acelerada a lo largo del torneo. Durante las fases de clasificación previas a la final, el dispositivo cronometró marcas iniciales de 9.39 y 8.86 segundos, consolidando el avance técnico en los sistemas de propulsión y balance dinámico en China.

A humanoid robot developed by China’s Beijing Innovation Center of Humanoid Robotics ran 100 meters in 9.39 seconds, beating the human world record held by Jamaican sprinting great Usain Bolt https://t.co/z0D4H4Vco6 pic.twitter.com/EYuum0iwA8 — Reuters (@Reuters) August 22, 2026

Cada vez son más grandes las Olimpiadas Robóticas

La segunda edición de la justa internacional, efectuada en las instalaciones del Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad en Pekín, congregó a más de 2,000 autómatas pertenecientes a 666 equipos de investigación, constituyendo una de las vitrinas tecnológicas más amplias de la región. El programa oficial abarcó un total de 51 disciplinas orientadas tanto al alto rendimiento mecánico como a aplicaciones operativas en entornos reales.

Entre los aspectos clave del despliegue deportivo e industrial destacan:

Competencias de alto impacto físico: Pruebas de velocidad en pista junto a encuentros de kickboxing en la categoría de 80 kilogramos desarrollados por firmas como Unitree Robotics .

Pruebas de velocidad en pista junto a encuentros de kickboxing en la categoría de 80 kilogramos desarrollados por firmas como . Simulaciones de entorno laboral: Pruebas operativas en escenarios réplica de fábricas, oficinas, restaurantes y áreas de respuesta ante desastres naturales.

Pruebas operativas en escenarios réplica de fábricas, oficinas, restaurantes y áreas de respuesta ante desastres naturales. Pruebas de estrés y estabilidad: Evaluaciones continuas para medir el control en la pisada, la resistencia estructural de las extremidades y la capacidad de recuperación ante caídas.

La inteligencia artificial y el futuro del trabajo

Más allá del espectáculo deportivo, la cita sirvió como un banco de pruebas a escala real para el desarrollo de la denominada inteligencia artificial corporalizada. Esta rama de la ingeniería busca integrar algoritmos avanzados de aprendizaje automático con hardware capaz de percibir, interpretar y actuar dentro del entorno físico de forma autónoma.

Fundadores y directores técnicos del sector, entre ellos He Wang, responsable de la firma Galbot, destacaron que la interacción en pistas y escenarios de prueba permite acelerar la transición de estas tecnologías desde los laboratorios hacia el mercado de consumo. La meta de la industria apunta a la inserción gradual de estos asistentes robóticos en tareas domésticas, el cuidado de adultos mayores y la automatización de cadenas logísticas de alta complejidad.

Evolucionan cada vez más rápido

El salto en el rendimiento en la edición 2026 respecto al evento inaugural dejó atónitos al público y a los analistas. Mientras que en los primeros ensayos las unidades exhibían movimientos rígidos y dificultades evidentes en la coordinación motriz, la generación actual demostró una soltura biomecánica superior que aproxima la fluidez robótica al andar humano.

Esta aceleración en los tiempos de respuesta y la precisión de ejecución refuerza la carrera global por ser líder en la fabricación en serie de androides funcionales, con China posicionándose como uno de los polos de innovación más activos en la materia.