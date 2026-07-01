Un turista devuelve un cuadro original de Sorolla valuado en 150.000 euros que encontró en una calle de Sevilla

Un ciudadano español de 57 años, identificado como Andrés Hurtado, devolvió una pintura original del artista Joaquín Sorolla, valuada en 150.000 euros, que había encontrado tirada en la vía pública en el centro de Sevilla. El hallazgo se produjo por un descuido de los propietarios, quienes olvidaron la obra en la calle al cargar el equipaje en su automóvil antes de salir de vacaciones.

La obra, que no tiene título, es una pieza de pequeño formato que representa dos embarcaciones en una playa, una de las temáticas más características del pintor valenciano. Cuenta además con un paspartú blanco, un marco de madera dorada y una dedicatoria firmada por el propio autor a los antepasados de la familia propietaria.

Andrés Hurtado se encontró un cuadro tirado en una calle de Sevilla y se lo llevó porque "le gustaba el marco".



Resultó ser un cuadro de Sorolla. Mediante la IA descubrió su valor y, al enterarse de que sus dueños habían denunciado el robo, contactó con la Policía para… pic.twitter.com/yEGIMGQYWE — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 1, 2026

¡Supo cuánto valía porque le preguntó a la IA!

Todo ocurrió el pasado sábado en el número 5 de la calle Rafael González Abreu, en Sevilla. Según relató el dueño de la pintura, el apuro por el tránsito y los bocinazos de los vehículos provocaron que dejara el cuadro apoyado contra la pared del garaje sin darse cuenta.

Hurtado, quien se encontraba de turismo en la ciudad, vio la pieza sin custodia y decidió llevársela a su hotel. "Lo cogí porque me gustó el marco, la verdad es que no me fijé en la pintura", explicó a las autoridades. Posteriormente, trasladó la obra hasta su residencia en la provincia de Murcia, a más de 500 kilómetros de distancia.

Una vez en su domicilio, Hurtado utilizó herramientas de inteligencia artificial para analizar la firma y los trazos de la pintura, obteniendo indicios de que podría ser auténtica. Para confirmar el dato, envió fotografías a una casa de subastas en Madrid, donde los expertos ratificaron que se trataba de un Sorolla original con una tasación de entre 40.000 y 150.000 euros.

La entregó a la policía y le podrían dar recompensa

Andrés Hurtado se encuentra actualmente desempleado desde hace tres años y percibe un subsidio social tras haber perdido su vivienda. Aunque inicialmente contempló la posibilidad de vender la obra para mejorar su situación económica, cambió de opinión al ver en los medios de comunicación que la familia había denunciado la pérdida y que la Policía Nacional buscaba la pintura.

Hurtado se comunicó inmediatamente con las autoridades para reportar que el cuadro estaba a salvo en su casa. Una comisión de agentes de la Policía se trasladó desde Sevilla hasta Murcia para verificar la autenticidad de la obra y asegurar su cadena de custodia antes de la devolución formal.

Por este hallazgo, el ciudadano podría recibir una compensación económica formal. Además del obsequio prometido por el dueño en una conversación telefónica, el artículo 616 del Código Civil español estipula que quien restituya un bien perdido tiene derecho a un premio equivalente a la décima parte del valor de la cosa (hasta el límite de 2.000 pesetas) y a la vigésima parte (un 5%) sobre el excedente del valor estimado, lo que podría representar una cifra significativa para el descubridor.

