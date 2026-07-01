IA creará vacunas personalizadas contra el cáncer en solo 24 horas

La empresa biotecnológica Likang Life Sciences producirá vacunas contra el cáncer utilizando algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) para así poder identificar las mutaciones específicas de los tumores de cada paciente, esto a partir de octubre del 2024 en su nueva planta de fabricación automatizada en Pekín, China.

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Según el comunicado, este movimiento representará un parteaguas en el mundo de la tecnología, ciencia y salud, pues la principal ventaja sobre el uso de la Inteligencia Artificial en la ya bautizada "vacuna LK101", es que reducirá el tiempo de espera desde la biopsia hasta la entrega de la dosis a solo 24 horas.

Aunque por el momento está pensada para pacientes oncológicos que requieren bastante rapidez en el tratamiento —especialmente cuando la enfermedad presenta un comportamiento agresivo— la ciencia no descarta que se pueda utilizar para otro tipo de procedimientos en caso de ser todo un éxito.

¿Cuáles son los retos de la vacuna contra el cáncer hecha por la IA?

Aquí el verdadero reto se dará antes de su distribución masiva, pues la viabilidad del fármaco dependerá de si podrá superar los estrictos protocolos de validación clínica para garantizar que los algoritmos operen sin sesgos o errores técnicos.

¿Cómo impactará la vacuna contra el cáncer de la IA?

Este procedimiento cambiará completamente el paradigma, pues transforma por completo la visión de la IA dentro de la sociedad a nivel mundial, pasando de ser un tema de debate sobre la pérdida de empleos, a consolidarse como una herramienta técnica de supervivencia clínica.

Este avance en China tiene una inversión de 16 millones de dólares en su planta, lo que obligará a regiones como la Unión Europea y Estados Unidos a acelerar sus propios marcos de investigación biotecnológica.

Cabe destacar que el desarrollo de la oncología de precisión —un enfoque médico que utiliza el perfil genético y molecular del tumor de un paciente para seleccionar el tratamiento más efectivo y menos tóxico— es una prioridad a nivel internacional, ya que el cáncer ocasiona alrededor de 10 millones de muertes al año.

En México, los tumores malignos son la tercera causa de muerte a nivel nacional, solo por detrás de las enfermedades crónicas del corazón y la diabetes, lo que resalta la urgencia médica de adaptar este tipo de tecnologías que aceleren los tratamientos.