Turista francés muere en el Valle de la Muerte al atascarse su auto

Un turista francés de 68 años de edad, identificado como Pierre Michel Formosa, falleció tras quedar varado junto a su compañero de viaje en una zona remota del Parque Nacional del Valle de la Muerte, en el estado de California, Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Servicio de Parques Nacionales (NPS), el incidente ocurrió en la ruta West Side Road, cuando el vehículo en el que viajaban quedó atrapado en el barro sobre un salar. Como no pasaba ningún auto por la zona, ambos decidieron caminar bajo una temperatura de 46.6 grados Celsius para buscar ayuda.

Así los encontraron

Tras recorrer aproximadamente dos kilómetros, Pierre Michel Formosa colapsó por el calor extremo y no pudo continuar. Su acompañante siguió caminando hasta encontrar a un automovilista que transitaba por el sector y reportó la emergencia en el Centro de Visitantes de Furnace Creek.

Guardaparques del Servicio de Parques Nacionales, agentes de la oficina del alguacil del Condado de Inyo y un helicóptero de la Patrulla de Caminos de California desplegaron un operativo de búsqueda en la zona. La aeronave localizó el cuerpo de Pierre Michel Formosa por la tarde, donde las autoridades confirmaron su fallecimiento. La causa del deceso quedó a cargo del forense del Condado de Inyo.

A French tourist has died after he and his traveling companion became stranded while driving through California's Death Valley in sweltering temperatures. https://t.co/ZqdQKxgVHg — CNN (@CNN) August 25, 2026

Recomendaciones de seguridad ante el calor extremo

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias por temperaturas extremas en la región, la cual destaca por ser la más baja, cálida y seca del continente norteamericano. Las autoridades del parque enfatizaron que la cobertura de telefonía celular es prácticamente inexistente en el área y recordaron las medidas básicas de prevención: