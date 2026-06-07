VIDEO: ¡Emergencia en Dominicana! Avión se accidenta en aeropuerto La Romana y provoca incendio

Lo que tendría que ser un viaje tranquilo, se convirtió en un hecho lamentable cuando un avión privado sufrió un grave accidente en el Aeropuerto Internacional de La Romana, en República Dominicana, siniestro que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia dentro de la terminal.

La aeronave accidentada fue identificada de manera preliminar como un Gulfstream G200 con matrícula N318JF. Los primeros reportes indican que el jet tenía previsto realizar un vuelo con destino a Texas, Estados Unidos, aunque las circunstancias exactas que derivaron en el incidente aún permanecen bajo investigación.

VIDEO: Avión se desploma en Dominicana

Imágenes difundidas desde distintos puntos cercanos al aeropuerto mostraron una enorme columna de humo negro elevándose sobre la zona, mientras brigadas especializadas en rescate y combate de incendios trabajaban para controlar las llamas y evitar que la emergencia se extendiera a otras áreas de la terminal aérea.

De manera extraoficial, han comenzado a circular versiones que apuntan a una posible falla mecánica en uno de los motores de la aeronave. Algunos reportes incluso señalan que parte del sistema de propulsión se habría desprendido antes del accidente. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad aeronáutica ha confirmado oficialmente esta información.

🔴 #URGENTE | Impresionante accidente de un avión privado en la República Dominicana. pic.twitter.com/o3KhM7d4BK — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 7, 2026

¿Hay víctimas por desplome de avión en República Dominicana?

Uno de los aspectos que más preocupación ha generado tras el accidente es la falta de información sobre las personas que viajaban a bordo. Hasta ahora no se ha dado a conocer el número de pasajeros o tripulantes que se encontraban en la aeronave al momento del siniestro.

Tampoco existe un reporte oficial sobre posibles heridos o víctimas mortales. Aunque algunas versiones no confirmadas hablan de pérdidas humanas, las autoridades han evitado pronunciarse al respecto mientras continúan las labores de verificación en la zona afectada.

¿Por qué se desplomó la aeronave?

De acuerdo con datos obtenidos a través de plataformas de rastreo aéreo, el avión habría realizado movimientos en las inmediaciones de La Romana antes de dirigirse al aeropuerto. No obstante, aún se desconoce si estas maniobras estuvieron relacionadas con alguna situación de emergencia previa al accidente.

Mientras tanto, elementos del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), junto con personal de rescate, bomberos y otras corporaciones de respuesta, mantienen acordonado el lugar donde ocurrió el siniestro.