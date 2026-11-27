El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, afirmó que ampliará sus capacidades nucleares y dará prioridad al despliegue de armas tácticas en distintos ámbitos.

Durante una visita a instalaciones dedicadas a la producción de materiales nucleares y la investigación armamentística, aseguró que el país continuará desarrollando su arsenal y rechazará cualquier intento internacional de cuestionar su condición de potencia nuclear.

Kim Jong Un asegura que su capacidad nuclear es real

El mandatario sostuvo que esta condición no dependerá de las declaraciones de otros gobiernos ni de los llamados a la desnuclearización.

Además, consideró que quienes desconocen la situación actual de Corea del Norte ignoran los cambios que se han producido en el escenario internacional.

“Nuestra capacidad nuclear es ahora una realidad”, declaró Kim Jong Un.

También planteó que el país debe “centrarse en utilizar armas nucleares tácticas en múltiples ámbitos para diferentes misiones”.

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Las pruebas nucleares de Corea del Norte

Corea del Norte ha llevado a cabo seis pruebas nucleares desde el año 2006, siendo la más reciente y de mayor potencia la de septiembre de 2017, cuando el gobierno norcoreano anunció un ensayo que generó condenas internacionales.

En agosto de este año, el ministro de Defensa de Corea del Sur señaló que Corea del Norte podría contar con entre 80 y 120 ojivas nucleares.

Sin embargo, el funcionario aclaró que esa cifra corresponde a cálculos elaborados por organizaciones privadas de investigación y que no existe una confirmación oficial sobre la cantidad exacta de armas nucleares que tiene el país.

Mientras que Kim Jong Un advirtió que cualquier intento de desconocer su condición nuclear, incorporada en la Constitución del país en 2023, sería interpretado como “una declaración abierta de guerra”.

“Nuestra posesión de armas nucleares es una decisión absolutamente irreversible mientras existan fuerzas maliciosas que utilicen las armas nucleares como un medio para alcanzar la hegemonía”, agregó.