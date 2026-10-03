La IA lo controla y no se puede rastrear: Corea del Norte confirma lanzamiento de misil entre Japón y Corea del Sur

Corea del Norte confirmó que llevaron a cabo una prueba de un misil estratégico de alcance intermedio el cual integró Inteligencia Artificial.

Horas antes, autoridades de Japón y Corea del Sur detectaron un proyectil lanzado desde la ciudad norcoreana de Wonsan, el cuál impactó en el Mar del Este o Mar de Japón, masa de agua que se ubica entre las tres naciones asiáticas.

¿Cómo es el misil de Corea del Norte con Inteligencia Artificial?

Kim Yo-jong, hermana de Kim Jong-un, confirmó el lanzamiento de un misil estratégico de alcance intermedio, el cual usa IA para controlar su trayectoria y evitar que sea rastreado.

"Es capaz de cambiar su trayectoria de vuelo a baja altitud y se le ha incorporado inteligencia artificial. Aplica el modo de trayectoria ondulatoria, por lo que no se puede rastrear desde sus primeros puntos de salto”, aseguró.

Cabe destacar que la información fue compartida por Corea del Norte, por lo que no se puede confirmar si efectivamente la IA controla su recorrido y evita que sea detectado por otras naciones.

¿Dónde impactó el misil de Corea del Norte?

De acuerdo a lo informado por Japón y Corea del Sur, el misil de Corea del Norte impactó en el Mar de Japón, también conocido como Mar del Este.

"Corea del Norte ha lanzado un objeto que podría ser un misil balístico. El Ministerio de Defensa de Japón y las Fuerzas de Autodefensa de Japón proporcionarán actualizaciones tan pronto como se disponga de más información", reveló el país nipón.

"Nuestras fuerzas armadas detectaron un misil balístico lanzado desde la región de Wonsan, en Corea del Norte, en dirección al mar del Este", confirmó más tarde la nación surcoreara.

Estados Unidos advierte tras el lanzamiento del misil

A través de un comunicado compartido en redes sociales, el Comando del Pacífico de los Estados Unidos informó que está al tanto del lanzamiento del misil de Corea del Norte, el cual no representó una amenaza para sus aliados asiáticos.

“Según las evaluaciones actuales, este incidente no representa una amenaza inmediata para el personal ni el territorio de EE. UU., ni para nuestros aliados. Estados Unidos mantiene su compromiso en defender nuestro territorio y defenderemos a nuestros aliados en la región”, escribieron.

