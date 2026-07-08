UNAM alerta por colapso urbano en CDMX para 2040; habrá crisis de agua, vivienda y así crecerá la ciudad

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló que para el 2040, la Ciudad de México (CDMX) y su zona metropolitana alcanzarán los 23.4 millones de habitantes, expandiendo su mancha urbana mediante la ocupación de 450 kilómetros cuadrados adicionales, casi tres veces el tamaño de la alcaldía Tlalpan. La institución estima que el crecimiento será por década y con dirección hacia el norte y nororiente, hacia Edomex e Hidalgo.

#BoletínUNAM Debemos pensar la Ciudad de México como una megalópolis: Roberto Ramírez Hernández > https://t.co/HUi68YkkyL pic.twitter.com/M0gFhVVKza — Sala de Prensa UNAM (@SalaPrensaUNAM) July 7, 2026

¿Qué zonas serán "absorbidas" por la CDMX con este crecimiento?

Según los modelos matemáticos del Laboratorio de Estudios Espaciales de la UNAM, publicados en un comunicado, esta expansión afectará a los habitantes de la CDMX y los municipios periféricos, con un crecimiento puntual en zonas como:



Axapusco

Texcoco

Tizayuca

La alerta se enciende por la carencia de cultura de planeación territorial a largo plazo, pues de 10 a 20 años, no se tiene previsto algo en concreto y las medidas actuales de los gobiernos locales que comprenden la Zona del Valle de México son insuficientes para contener la invasión de áreas protegidas y la urbanización en zonas de riesgo, como las barrancas.

¿Qué pasará en la CDMX si no se actúa a tiempo según la UNAM?

Continuar con el crecimiento caótico como hasta hoy, resultará en una metrópoli mucho más cara, ineficiente y con graves problemas de contaminación, mermando drásticamente de los capitalinos. Por ello, la recomendación de la UNAM es emitir una planeación obligatoria a nivel metropolitano, en la que se abandone la visión aislada por alcaldías o municipios, y se empiece a administrar el territorio como una sola megalópolis, con lo que se resolverán problemas compartidos como la disposición de la basura y el control de emisiones vehiculares.

Asimismo, los gobiernos deben prever y garantizar desde ahora la infraestructura para las zonas de expansión, priorizando tres ejes clave, como:



Dotación de agua potable

Creación de empleo local

Transporte público eficiente

Finalmente, se debe planear urgentemente el abastecimiento de agua, ya que la UNAM señaló que su escasez ya es visible, pues el Sistema Cutzamala, que abastece al 25% de la Zona Metropolitana, registró en 2024 los niveles más bajos en su historia, operando por debajo del 30% de su capacidad y obligando a racionamientos severos en más de 10 alcaldías y municipios.