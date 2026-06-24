Estas son las colonias de CDMX que no tendrán agua hasta el martes 30 de junio

¿Vives en la zona? La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que por trabajos de reparación, diversas colonias de la Ciudad de México (CDMX) sufrirán un corte de agua que durará hasta una semana entera.

Si bien en temporada de lluvias no suele suspenderse el servicio, también es posible que se registren fallas en tuberías o en las bombas de los pozos que abastecen la red hidráulica. A continuación, te contamos las zonas afectadas.

Corte de agua: ¿Qué colonias de CDMX no tendrán agua hoy?

La dependencia informó que continúan los trabajos de reparación de la bomba del Pozo Presidente Madero, el cual se ubica en la alcaldía Azcapotzalco, en la zona noroeste de la capital del país.

Por lo que las colonias afectadas se encuentran cerca de la demarcación:



Presidente Madero

Miguel Hidalgo

San Juan Tlihuaca

Tezozomoc

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @AzcapotzalcoMx:



👷‍♀️ Continúan los trabajos de reparación de la bomba del Pozo Presidente Madero.



🧰 Se mantiene el suministro de agua potable aunque con baja presión en las colonias Presidente… pic.twitter.com/EclBVwVoOq — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) June 23, 2026

Hasta el momento, no se contempla que las afectaciones se extiendan a más unidades habitacionales aledañas, aunque se recomienda estar al pendiente de las actualizaciones SEGIAGUA.

¿Hasta cuándo regresa el agua en Azcapotzalco?

El servicio está programado para normalizarse el próximo 30 de junio, informó la dependencia a través de sus redes sociales.

Sin embargo, señalaron que no se trata de una suspensión del servicio total, sino al contrario, el suministro de agua potable llegará a estas zonas con baja presión.

Cabe recordar que estas labores de mantenimiento son necesarias para asegurar el funcionamiento del pozo a largo plazo y mejorar la eficiencia del sistema, especialmente antes de que se agudice la temporada de lluvias.

¿Cómo pedir una pipa gratis en CDMX?

Si necesitas solicitar una pipa de agua gratis en la CDMX, puedes hacerlo a través de distintos canales oficiales.

La vía más rápida es por teléfono, marcando al Locatel *0311 o al 55 5658 1111, donde tu solicitud será registrada en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).

También puedes comunicarte directamente con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) al 55 5654 3210 para levantar el reporte y pedir el envío del servicio a tu domicilio.

