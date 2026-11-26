La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció nuevos nombramientos para fortalecer la atención a la salud mental y emocional de su comunidad universitaria, especialmente de estudiantes.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas designó a María Elena Medina-Mora Icaza y José Vicente Zarco Torres como responsables de dos áreas enfocadas en la orientación educativa y la atención psicológica.

El secretario General de la UNAM, Javier de la Fuente Hernández, le dio posesión a sus respectivos cargos dentro de las áreas mencionadas.

¿Quién es María Elena Medina-Mora Icaza?

María Elena Medina-Mora Icaza, exdirectora de la Facultad de Psicología (EP), será la nueva titular de la Coordinación de Orientación Educativa y Atención a la Salud Emocional y Psicológica.

“He trabajado muchos años luchando por el bienestar de los estudiantes. Es un gusto tener un rector interesado en este tema, que dé las posibilidades para mejorar las situaciones tan complicadas que están viviendo los jóvenes en México y en el resto del mundo”, mencionó María Elena Medina-Mora Icaza.

María Elena Medina es doctora en Psicología Social, profesora de la FP, investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores, e intregrante de El Colegio Nacional.

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¿Quién es José Vicente Zarco Torres?

José Vicente Zarco Torres es maestro en Psicología, psicoanalista, profesor de la Facultad de Ciencias, responsable del programa Espacio de Orientación y Atención Psicológica; consideró que su nuevo cargo como titular del Programa Universo de Salud Mental y Emocional es una enorme responsabilidad.

“El rector quiere que desarrollemos modelos más eficientes de intervención, que le devolvamos a la Universidad información sobre lo que sabemos de los universitarios, que entrenemos a más personas para lograr que esas intervenciones sean más efectivas”, dijo José Vicente Zarco Torres.

¿Cuáles son los principales motivos de consulta psicológica en la UNAM?

Los principales motivos de consulta en ese espacio son ansiedad, depresión, estrés, baja autoestima, desempeño escolar o laboral, relaciones de pareja y familiares, violencia de género y situaciones de riesgo.