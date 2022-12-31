UNAM: “Es evidente que hay plagio” en tesis de Yasmín Esquivel

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que existe un plagio entre la tesis de la ministra Yasmín Esquivel y otro exalumno, pero dijo que se deberá recabar información adicional.

De acuerdo con un comunicado emitido por la máxima casa de estudios, existe un 90 por ciento de nivel de coincidencias entre las tesis revisadas, por lo que “resulta evidente la existencia de un plagio”.

Añadió que con base en los contenidos de ambas tesis, las fechas de publicación y los archivos físicos y digitales de la UNAM, “hacen presumir que la tesis original fue la sustentada en 1986”, entregada por un exalumno.

Sin embargo, la UNAM explicó que antes de iniciarla reunión con el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón, recibieron un testimonio notariado del exalumno que sustentó su tesis en 1986, para expresar que utilizó referencias, textos y partes importantes de la tesis publicada en 1987.

Por lo que, señaló que ante lo contradictorio del caso y sin tener la certeza de la dimensión del plagio, la UNAM necesitará recabar más información adicional para profundizar en el análisis documental y en caso de ser necesario, llamar a las partes involucradas.

Yasmín Esquivel defiende que la tesis original es la suya

La ministra Yasmín Esquivel, aspirante a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) aseguró que confía en la UNAM para validar la tesis que elaboró mientras era estudiante de la licenciatura en Derecho.

Mediante una comunicado la ministra Yasmín Esquivel enumeró la pruebas que presentó para demostrar que su tesis es legítima.

La primera fue el documento notariado que el exalumno entregó afirmando que tomó textos de la tesis de de Yasmín Esquivel.

Además de tres dictámenes periciales en informática que concluyen que mi tesis se cargó el repositorio TESIUNAM previo al del otro alumno.

Dos dictámenes periciales en documentoscopía donde se determina que ella Yasmín Esquivel comenzó a elaborar su tesis desde 1985.

