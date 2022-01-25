Pese a Ómicron, algunos consiguen mantener escuelas abiertas

Con base en lo aprendido en los dos últimos años, la mayoría de los países afectados por la variante ómicron de la COVID-19, están consiguiendo mantener las escuelas abiertas con protocolos de seguridad y salud reforzados. Sin embargo, la continua perturbación de la educación requiere medidas más audaces para recuperar las pérdidas de aprendizaje.

Según nuevos datos publicados por la UNESCO en el Día Internacional de la Educación (24 de enero) las escuelas están actualmente abiertas en la mayoría de los países del mundo (135). En un pequeño número de países (25), la escolarización se ha suspendido temporalmente, prolongando las vacaciones de fin de año.

Sólo una docena de países ha optado por no mantener abiertas las escuelas y pasar a una enseñanza totalmente a distancia en lugar de presencial desde el estallido de la variante ómicron. Esto contrasta fuertemente con el mismo periodo del año pasado, cuando se cerraron las escuelas y el aprendizaje fue totalmente a distancia en 40 países.

Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO:

La educación sigue viéndose profundamente perturbada por la pandemia, pero todos los países son ahora muy conscientes de los dramáticos costes que supone mantener las escuelas cerradas, tal y como dijo la UNESCO durante los dos últimos años.

🎒📚✏️ Todos los niños y niñas tienen derecho a acceder a una educación de calidad, independientemente de quiénes sean, dónde vivan o cuánto dinero tenga su familia.#DíaInternacionalDeLaEducación pic.twitter.com/c6c6KC9XBq — UNICEF en Español (@UNICEFenEspanol) January 24, 2022

Escuelas requieren medidas audaces para recuperar la pérdida de aprendizaje

Una docena de países estudiados –entre los que se encuentran Brasil, Francia, Kazajstán, México, Palestina y Ucrania– utilizan ahora sistemas de vigilancia tipo semáforo que activan diferentes medidas en función de los niveles de infección: uso de cubrebocas, lavado de manos, ventilación, pero también distanciamiento en el interior y el exterior, y cierre de aulas en función de cada caso para evitar que afecte a todos los alumnos de la escuela. Países como Canadá, Francia, Reino Unido e Italia también están utilizando políticas masivas de detección rápida.

El apoyo socioemocional, la asistencia a los profesores y los recursos financieros son esenciales para aplicar eficazmente estos protocolos. La UNESCO pide una vez más que se redoblen los esfuerzos para vacunar a los profesores, ya que éstos no fueron asignados a ningún grupo prioritario en aproximadamente 1 de cada 3 países.

Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO:

La expansión de la vacunación y las lecciones de los dos últimos años se han traducido en un nuevo modelo basado en protocolos de salud y seguridad escolar.

Un estudio llevado a cabo por la UNESCO y la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Escolar en 11 países informa que más del 50% de los profesores declararon que los alumnos no habían progresado a los niveles esperados, mientras que más del 50% de los estudiantes dijeron sentir ansiedad por los cambios en sus escuelas.

