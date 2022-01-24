En 2022 se pondrá fin a la fase aguda de la pandemia de Covid-19: OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo que es posible poner fin a la fase aguda de la pandemia de Covid-19 este año.

"Podemos poner fin a la fase aguda de la pandemia este año, podemos poner fin al Covid-19 como emergencia sanitaria mundial", el nivel de alerta más elevado de la OMS.

Sin embargo Tedros advirtió durante una reunión del consejo ejecutivo de la OMS que que es peligroso suponer que la variante ómicron anunciaría el final de la fase más aguda de la pandemia de Covid-19.

"Es peligroso asumir que ómicron será la última variante, por el contrario, en el mundo las condiciones son ideales para que surjan más variantes", dijo el director de la OMS.

Aunque ómicron ha disparado el total de casos a casi 350 millones, su impacto menos letal y la creciente prevalencia de las vacunas ha llevado en algunas partes a pensar que lo peor de la pandemia puede haber pasado.

"La pandemia de Covid-19 está entrando en su tercer año y nos encontramos en una coyuntura crítica", dijo antes en una conferencia de prensa. "Debemos trabajar juntos para poner fin a la fase aguda de esta pandemia. No podemos dejar que siga prolongándose, tambaleándose entre el pánico y la negligencia".

OMS publicará en febrero plan de transición de pandemia a "fase de control"

El director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, adelantó que será a finales de febrero cuando publiquen el plan de respuesta a la pandemia de Covid-19 que plantea una transición.

El objetivo final será pasar a una fase en la que haya un "control sostenido" de la enfermedad, de manera similar a como se hace con otros problemas respiratorios como la gripe, indicó Ryan en una conferencia técnica sobre la pandemia durante el Comité Ejecutivo de la OMS, que se reúne esta semana.

"Para terminar la emergencia internacional por Covid-19 en 2022 hay aún muchas cosas que hacer, como reducir la infección descontrolada, especialmente en poblaciones vulnerables, y reducir el riesgo de que surjan nuevas variantes", subrayó el experto irlandés.