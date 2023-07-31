Unesco recomienda incluir a Venecia en lista de patrimonio en peligro

Los expertos de la UNESCO han recomendado que Venecia y su laguna se añadan a la lista de Patrimonio Mundial en Peligro, ya que Italia no está haciendo lo suficiente para proteger la ciudad del impacto del cambio climático y el turismo de masas.

Los expertos del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO revisan periódicamente el estado de los mil 157 sitios del Patrimonio Mundial de la agencia cultural de la ONU, y en una reunión que se celebrará en Riad en septiembre, un comité de 21 Estados miembros de la UNESCO examinará más de 200 sitios y decidirá cuáles se añaden a la lista de sitios en peligro.

Otros lugares que se recomienda incluir en la lista de peligro este año son las ciudades ucranianas de Kiev y Leópolis.

“La resolución de problemas antiguos pero urgentes se ve obstaculizada por la falta de una visión estratégica global conjunta para la preservación a largo plazo de los bienes y la escasa eficacia de una gestión integrada y coordinada a todos los niveles de las partes interesadas”. UNESCO

La UNESCO dijo que las medidas correctivas propuestas por el Estado italiano son "actualmente insuficientes y no suficientemente detalladas". Agregó que Italia "no se ha comunicado de manera sostenida y sustantiva desde su última sesión del Comité en 2021, cuando la UNESCO ya había amenazado con incluir a Venecia en la lista negra".

La agencia dijo que esperaba que "dicha inscripción resultara en una mayor dedicación y movilización" de los gobiernos local y nacional para abordar problemas de larga data.

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Venecia bajo amenaza

Venecia, conocida por sus canales y lugares de interés cultural, lleva años luchando contra el turismo de masas. En un solo día durante el Carnaval de 2019, unas 193 mil personas se acumularon en el centro histórico.

Venecia se ha estado preparando para introducir una tasa para los excursionistas de un día para controlar el número de visitantes, pero se ha retrasado por las objeciones.

Este último año Venecia ha sufrido diversos fenómenos que preocupan tanto a habitantes como a turistas. El pasado mes de febrero los canales de Venecia se quedaron completamente sceos, lo que provocó mal olor y lodo en la ciudad. Mientras que el pasado mes de mayo, el Gran Canal de Venecia se tiñó de un intenso color verde debido a a la fluoresceína, una sustancia no tóxica utilizada para probar las redes de aguas residuales, según han concluido las autoridades locales

El incidente pudo deberse a una protesta medioambiental, aunque ningún movimiento ha reivindicado esta acción. Los activistas ecológicos de "Última generación" anteriormente habían arrojado pintura negra al agua de la Fontana de Trevi de Roma, y a otros edificios para protestar contra la falta de atención al cambio climático, también negaron su implicación.

