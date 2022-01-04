UNESCO declara caligrafía árabe Patrimonio Cultural de la Humanidad

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) declaró a la caligrafía árabe como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, por su armonía, belleza y elegancia.

“La caligrafía árabe es el arte de transcribir con fluidez el alfabeto del idioma arábigo para imprimir armonía, elegancia y belleza a la escritura”, indicó la UNESCO a través de un comunicado.

La Unesco nombró Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad a la caligrafía árabe, luego de que 16 países de habla árabe presentarán una solicitud para promover “la manifestación cultural que data del siglo VII y está ligada a la expansión del Islam”.

De acuerdo con la UNESCO, la caligrafía árabe se concibió para lograr que los escritos fueran más claros y legibles, sin embargo, se convirtió en un arte para escribir obras clásicas y modernas debido a la fluidez de sus trazos.

Hay alegría en el mundo árabe. La UNESCO declaró a la caligrafía árabe, Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, manifestación cultural que data del siglo VII. pic.twitter.com/DCSY8ocX3B — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 4, 2022

“Su fluidez ofrece una infinidad de posibilidades, incluso dentro de una misma palabra, ya que las letras se pueden estirar y transformar de muchas maneras para crear diferentes motivos”.

¿Cuáles son las técnicas de la caligrafía árabe?

La UNESCO agregó que la caligrafía árabe se extendió por los países árabes y fuera de ellos, además la practican hombres y mujeres de todas las edades, explicó que las técnicas de ejecución se transmiten de modo informal, mediante sistemas de aprendizaje o en centros docentes oficiales.

Las técnicas tradicionales de la caligrafía árabe utilizan materiales naturales como cañas y tallos de bambú como instrumento para escribir, mientras que la tinta es creada con una mezcla de miel, hollín negro y azafrán.

En la caligrafía moderna se usan frecuentemente rotuladores y pinturas sintéticas, así como pulverizadores para escribir en vallas, tablones y paredes de edificios.

La caligrafía arabe es considerada “bella y elegante” por lo que los artesanos y diseñadores la utilizan para el realce artístico como tallado en mármol y madera, grabados en metal, bordados y hasta tatuajes en la piel.

