¿Dónde tramitar mi licencia de conducir en Edomex? Lista de unidades móviles disponibles durante el fin de semana; horarios y requisitos
Las Unidades Móviles para tramitar la licencia de conducir en Edomex estarán disponibles de este viernes y sábado; se pide al los ciudadanos tomar precauciones.
Si no cuentas con tu licencia de conducir o necesitas renovarla, la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Edomex) desplegó diversas Unidades Móviles en varios municipios de la región para facilitar la adquisición de este trámite, pero ¿en dónde están y hasta cuándo estarán disponibles?
La fecha limite para acudir a estas unidades móviles serán los próximos viernes 21 y sábado 22 de agosto; se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones.
Unidades móviles disponibles durante el fin de semana para tramitar tu licencia en Edomex
Evita las multas al circular por el Edomex. La Secretaría de Movilidad del Estado de México publicó la lista de municipios con las unidades móviles disponibles hasta el 21 y 22 de agosto 2026; esta es su ubicación exacta.
Unidades móviles disponibles hasta el 21 de agosto:
- Chalco - Carretera Chalco San Gregorio s/n, Col. San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640.
- Chimalhuacán - Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335. Estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.
- Cuautitlán Izcalli - Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769. Estacionamiento de outlets Punta Norte.
- Toluca - Calle Andrés Quintana Roo Norte, Esq. Av. Miguel Hidalgo, Barrio La Merced. Alameda Central.
Unidades móviles disponibles hasta el 22 de agosto:
- Chicoloapan - Plaza de la Constitución, Col. Centro, C.P. 56370, Chicoloapan. Frente al Palacio Municipal.
- Ecatepec - Calle Benito Juárez Sur, Mz. 022, Col. San Cristóbal Centro, C.P. 55000.
- Tianguistenco - Plaza Libertad 1, Col. Centro, C.P. 52600, Santiago Tianguistenco. Frente al Palacio Municipal.
Horario de las unidades móviles del Edomex para tramitar la licencia 2026
El horario de las unidades móviles, ubicadas en distintos municipios del Edomex es de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas; se recomienda acudir con tiempo.
Para el sábado, las unidades móviles cierran a las 15:00 horas, mientras que los días domingo no hay servicios.
Requisitos para tramitar la licencia de conducir en Edomex
- Acta de nacimiento o carta de naturalización
- CURP certificada por RENAPO
- Identificación oficial vigente con fotografía; puede ser INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o licencia vigente del Edomex
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses
- Aprobar examen de conocimientos viales (solo aplica para primera vez)
- Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias
- Comprobante de pago correspondiente al trámite
¿De cuánto es la multa por manejar sin licencia en Edomex?
La multa por manejar sin licencia de conducir en Edomex, con el documento vencido o sin permiso, oscila entre los 16 a 20 UMAs, lo que equivale a $1,810 a $2 mil 346 pesos mexicanos, según el valor de la Unidad de Medida y Actualización.