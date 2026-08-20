“El ritmo es el currículum. La calle es el campus”: Wisin abre la Universidad del Perreo, ¿quieres registrarte?

¿Historia del reguetón como materia? ¿Epistemología del flow? Suena a broma, pero no lo es. Wisin anunció la creación de la Universidad del Perreo, un proyecto que busca convertir la historia y cultura del género urbano en objeto de estudio.

El cantante puertorriqueño, con más de tres décadas de trayectoria, presentó la iniciativa como una forma de preservar el camino que recorrió el reguetón desde las calles hasta convertirse en un fenómeno mundial.

¿Qué es la Universidad del Perreo de Wisin?

La Universidad del Perreo (UDP) será una institución enfocada en estudiar, preservar y difundir la historia del reguetón y la cultura urbana.

Wisin, cuyo nombre es Juan Luis Morera Luna, explicó que después de tantos años dentro de la música entendió que la historia del género es demasiado grande para quedarse únicamente en los escenarios.

Su intención, dijo, es darle al reguetón “el rigor y el lugar de respeto que se merece”.

No dejes que te cuenten cómo era🎓



Regístrate HOY en la UNIVERSIDAD DEL PERREO y sé parte de la nueva generación de leyendas. pic.twitter.com/gP8TiNqLBF — W (@wisin) August 20, 2026

¿Qué se estudiará en la Universidad del Perreo?

La propuesta no se queda en el nombre. Entre las materias anunciadas aparecen:



Historia del Reggaetón

Ritmo Aplicado

Epistemología del Flow

También contempla un Centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana, además de programas de intercambio y becas para estudiantes de distintos países.

La propia universidad resume su filosofía con una frase que parece sacada de una canción: “El ritmo es el currículum. La calle es el campus”.

¿Cuándo abrirá la Universidad del Perreo?

De acuerdo con la información difundida por el proyecto, la apertura está prevista para el 2 de septiembre de 2026 en Cayey, Puerto Rico.

La página de la institución ya permite realizar una solicitud de preadmisión, por lo que quienes quieran convertirse en parte de la primera generación pueden dejar sus datos.

El anuncio ha provocado todo tipo de reacciones en redes, desde quienes ya preguntan cómo matricularse hasta quienes no terminan de creer que una carrera relacionada con el perreo pueda convertirse en una propuesta académica.

¿Cuándo abre la Universidad del Perreo?|UDP

Del reguetón de la calle a una universidad

La idea también refleja cuánto ha cambiado el género. Wisin pertenece a una generación que vivió el crecimiento del reguetón desde los circuitos locales de Puerto Rico hasta su explosión internacional.

De hecho, el propio artista ha contado cómo durante sus primeros años organizaba conciertos en escuelas y espacios de Cayey, mucho antes de convertirse en una de las figuras reconocidas de la música urbana.

Ahora, décadas después, el mismo movimiento que nació en esos espacios busca contar su propia historia desde un aula.

Y sí: aparentemente habrá que estudiar para pasar la materia de flow.