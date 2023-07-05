¿Discriminación en Harvard? Acusan a la universidad de preferir estudiantes blancos

La Universidad de Harvard nuevamente se encuentra en medio de la polémica luego que grupos que defienden a las minorías los acusaran de discriminación, esto por supuestamente darles un trato prioritario a los estudiantes blancos que vienen de personas adineradas o antiguos alumnos.

"Este trato preferente no tiene nada que ver con los méritos del solicitante. Por el contrario, se trata de un beneficio injusto y no merecido que se confiere únicamente en función de la familia en la que nace el solicitante (...) Esta costumbre, patrón y práctica son excluyentes y discriminatorios. Desfavorece y perjudica gravemente a los solicitantes de color", señala el comunicado.

La demanda causó polémica al tratarse de una de las universidades más prestigiosas a nivel mundial, pues recientemente se hizo viral el caso de un ex director que vendía restos humanos de la morgue a través de redes sociales.

¿Qué grupo denunció a la Universidad de Harvard por “trato preferente”?

El grupo Lawyers for Civil Rights se unió junto a African Community Economic Development of New England, Greater Boston Latino Network y Chica Project, juntos indicaron que del 100 por ciento de los estudiantes admitidos, el 15% representa a las personas blancas.

Los abogados que llevan a cabo la demanda contra la Universidad de Harvard indicaron que si no fuera por las preferencias de la institución muchos estudiantes blancos no serían aceptados, principalmente, los que tienen privilegios, por esta razón le solicitan al Departamento de Educación poner fin a dicha práctica citando a la Corte Suprema, quien pidió no tomar en cuenta la raza de una persona al momento de aceptar a un alumno.

"La necesidad de que el Departamento de Educación ponga fin a esta práctica discriminatoria es particularmente aguda ahora que la Corte Suprema limitó severamente el uso de la raza como factor en los procesos de admisión a la educación superior, lo que se espera que tenga un impacto negativo en la diversidad del campus", indicaron los abogados.

‘An Asian American in the fourth lowest decile has virtually no chance of being admitted to Harvard (0.9%) but an African American in that decile has a higher chance of admission (12.8%) than an Asian American in the top decile (12.7%).’



This is institutional racism. pic.twitter.com/m434BxLjDt — Rita Panahi (@RitaPanahi) June 29, 2023

Población latina y asiático-americanos, los menos representados por Harvard

El grupo Lawyers for Civil Rights desglosó la información y dijo que en la Universidad de Harvard los latinos, asiático-americanos y afroamericanos no son representados y en rara ocasión tienen preferencia; sin embargo, la institución considera que para la generación 2027 los nativos americanos sólo constituirán el 2.7% de admitidos.

Por último, Nicole Rura, portavoz de la Universidad de Harvard, dijo que la institución no hará comentarios sobre la demanda más reciente y prometió que en las siguientes semanas determinarán cómo pueden preservar los valores y representar a todas las comunidad.