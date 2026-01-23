Tres menores desaparecen en Puebla: autoridades emiten Alerta Amber por riesgo inminente

El estado de Puebla registra una serie de desapariciones de menores de edad ocurridas en el transcurso de enero de 2026, activando la Alerta Amber ante el riesgo inminente de que los adolescentes sean víctimas de actos delictivos.

Las autoridades han documentado los rasgos físicos y las circunstancias en las que tres jóvenes fueron vistos por última vez en diferentes puntos de la entidad, con el fin de salvaguardar su integridad física y personal.

Pablo Aratmi Sosa Hernández

El primer reporte corresponde a un adolescente de trece años de edad, nacido el 8 de mayo de 2012, quien fue visto por última vez el pasado 18 de enero en la localidad de San Gabriel Chilac, Puebla. El joven presenta una estatura de 1.65 metros y rasgos físicos particulares, entre los que destaca su cabellera negra de estilo corto y ondulado, además de ojos en tonalidad café.

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización del adolescente PABLO ARATMI SOSA HERNÁNDEZ, de 13 años de edad.



— Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) January 22, 2026

Como señas que facilitan su identificación, se informó que posee un lunar en la zona del pómulo derecho, así como otros dos lunares situados en la parte izquierda de su cuello. En cuanto a su vestimenta, al momento del extravío, Pablo Aratmi portaba una camisa color azul cielo, pantalones de vestir en tono caqui y calzado deportivo de color blanco. Existe una preocupación constante por su seguridad, ya que se teme que pueda encontrarse en una situación de peligro.

Reyna Guadalupe Ramírez Tecpil

De forma simultánea, el 18 de enero se registró la ausencia de Reyna Guadalupe Ramírez Tecpil en el municipio de Vicente Guerrero, Puebla. Se trata de una joven de 15 años, nacida el 4 de septiembre de 2010, cuya estatura es de 1.50 metros. Sus características físicas incluyen un cabello largo y lacio de color castaño claro, complementado con ojos de color café.

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización de la adolescente REYNA GUADALUPE RAMÍREZ TECPIL, de 15 años de edad.



— Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) January 21, 2026

La adolescente vestía una sudadera negra con detalles de líneas blancas a los costados, un short de mezclilla azul y tenis blancos el día que se perdió contacto con ella. Las autoridades han manifestado que se teme por la integridad de la menor, considerando la posibilidad de que su desaparición esté vinculada con la comisión de algún delito en la región.

Victoria Flores Cruz

El tercer caso documentado es el de Victoria Flores Cruz, una adolescente de 15 años de edad que fue vista por última vez el 20 de enero en el municipio de Cuautlancingo, Puebla. La menor, quien nació el 2 de enero de 2011, mide 1.60 metros y tiene el cabello negro, lacio y de largo mediano, además de presentar ojos color café.

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización de la adolescente VICTORIA FLORES CRUZ, de 15 años de edad.



— Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) January 21, 2026

Al igual que en los incidentes previos, la preocupación de las autoridades radica en que la joven pueda ser objeto de algún hecho ilícito que vulnere su bienestar. La vigilancia se mantiene estrecha en el municipio de Cuautlancingo y zonas aledañas para dar con su paradero. El estado de Puebla permanece atento a estos tres casos independientes, buscando prevenir cualquier daño a la integridad de estos ciudadanos menores de edad.

