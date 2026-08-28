VIDEO: Uriel Estrada se despide de Al Extremo, te decimos qué sigue para él en TV Azteca

Hay ciclos en la televisión que no solo marcan una carrera, sino que construyen una verdadera familia a través de la pantalla. Hoy toca decir adiós a Uriel Estrada, un conductor que con su autenticidad, calidez y energía inagotable supo ganarse un lugar indispensable en el corazón del público de Al Extremo.

Durante años, Uriel no solo presentó historias y momentos impactantes; imprimió su propio sello a cada emisión, convirtiendo las tardes de TV Azteca en un espacio de empatía, sonrisas y complicidad.

Despedir a alguien que hizo de la pantalla su casa y de la audiencia su familia nunca es sencillo, pero su paso por este programa deja una huella imborrable y un legado de profesionalismo que traspasa la televisión.

Hoy al despedirse de esta emisión vespertina, sus compañeros le brindaron un sentido homenaje deseandole toda la suerte en sus nuevos proyectos en Azteca Noticias.

¿Qué sigue para Uriel Estrada?

Aunque Uriel Estrada se despide del Al Extremo, su futuro como periodista se va consolidando en el área de noticias y su muy particular estilo para abordar temas de suma importancia para el país y los mexicanos.

Estrada continuará al frente del noticiero +Hechos que se transmite de lunes a viernes a partir de las 21:30 horas por el canal 7.2 de televisión abierta o en las redes sociales de Azteca Noticias en donde también podrás encontrar sus opiniones.