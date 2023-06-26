Va por México define método de elección para candidato presidencial rumbo a elecciones 2024

Este lunes 26 de junio, la alianza opositora Va por México presentó su método de elección de candidato presidencial rumbo a las elecciones 2024. En la reunión de Frente amplio por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, se presentaron algunos políticos como invitados.

El expresidente panista Vicente Fox Quesada fue uno de los que asistió al encuentro y también se encontró el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel.

Está por iniciar evento de Frente Amplio por México.



Asiste el expresidente de #México, Vicente Fox. pic.twitter.com/NhsAjL69qQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 26, 2023

Marko Cortés menciona que candidato presidencial será elegido también por la ciudadanía

El presidente de Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseveró que la ciudadanía participará para la elección del candidato o candidata presidencial. La consulta será abierta para que las personas decidan al representante. Asimismo, reiteró que el proceso será dirigido por expertos electorales.

Estamos listos para la batalla del 2024. En unidad, recuperamos el rumbo del país.#FrenteAmplioPorMéxico pic.twitter.com/WkkcTNoQAX — Marko Cortés (@MarkoCortes) June 26, 2023

Alejandro Moreno aseveró que se apegarán a la ley

El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, destacó que el método se apegará a lo que establece la ley. Si Morena es sinónimo de destrucción, nosotros lo seremos de reconstrucción, de acuerdos y de consensos por el país. El Frente Amplio por México marcará un antes y un después de hacer política", afirmó.

¿Cómo será el método de elección de candidato presidencial de Va por México?

Posteriormente, se dio a conocer el método para elegir al responsable nacional para la construcción del Frente Amplio por México. En primera instancia se conformará un comité organizador y un observatorio para dar seguimiento del método.

Los registros comenzarán el 4 de julio ante la comisión de registros de los partidos convocantes, una vez terminado el periodo, se darán a conocer los nombres. Quienes participen en esta etapa deberán ser respaldados por militantes, simpatizantes o integrantes de la sociedad civil a través de una plataforma electrónica.

En la segunda etapa se hará un foro para que compartan y analicen su visión de México y se elegirán a las tres personas con más respaldo con estudios de opinión pública; estos tres pasarán a la tercera etapa.

La etapa final consistirá en 5 foros regionales, se realizarán nuevos estudios de opinión pública considerando a los tres con mejores perfiles. Los resultados se darán a conocer el próximo 3 de septiembre y se someterá a una consulta directa ciudadana para elegir al candidato o candidata presidencial.