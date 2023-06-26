Mauricio Vila se baja de las elecciones 2024; no irá por la presidencia

Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán, decidió no participar en las elecciones 2024 por la presidencia junto a la alianza opositora Va por México. Esto lo dio a conocer el pasado domingo 25 de junio a través de su cuenta de Twitter.

El afiliado al Partido Acción Nacional (PAN) era uno de los nombres más sonados para contender en los próximos comicios para reemplazar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); sin embargo, dirigió una carta abierta para dar a conocer su decisión.

"Sin embargo, después de un largo proceso de reflexión, desde el amor y compromiso con mi estado, he decidido no participar en el proceso de elección de candidatos por la presidencia de México de mi partido, el Partido Acción Nacional", se puede leer en el comunicado.

Les comparto un mensaje importante rumbo al 2024: pic.twitter.com/l9GhM4bJvo — Mauricio Vila (@MauVila) June 26, 2023

¿Por qué Mauricio Vila decidió no participar en las elecciones 2024 por la presidencia?

En la carta que compartió, Mauricio Vila destacó que su decisión de no buscar la presidencia en las próximas elecciones se debe a dos razones:



El estado aún tiene grandes proyectos en puerta que van a cambiar y marcar el rumbo que deben de tomar los próximos 20 o 30 años, por ejemplo: ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso, la puesta en marcha del Va y Ven, por lo que demandan de su trabajo en el cargo como gobernador de Yucatán .

. "Desde la convicción personal, pienso que ser candidato a la presidencia es un privilegio, pero también una gran responsabilidad, la alianza necesita y merece una candidata o candidato de tiempo completo", aseveró.

Finalmente, Mauricio Vila señaló que en la alianza se tienen grandes perfiles, "mujeres y hombres honestos, trabajadores y capaces", por lo que, aseveró, está seguro que va a emanar una candidata o candidato que pueda representar a los mexicanos.

¿Cuándo dará a conocer su método de elección de candidato presidencial Va por México?

Los dirigentes de Va por México, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, destacaron que será este lunes 26 de junio cuando la coalición opositora presente el proyecto para las elecciones 2024, así como el método para elegir a su candidato presidencial; por el momento, se sabe que el proceso de selección incluirá a la población.