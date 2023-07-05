Enrique de la Madrid se registra al proceso de Va por México

Enrique de la Madrid se registró este miércoles 5 de julio al proceso de Va por México para llegar a ser el Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México por el bloque opositor, conformado por el PRI, PAN y PRD.

Desde temprano compartió que se encontraba acompañado de su familiar en este día tan importante en el que se registraría como aspirante para encabezar el Frente Amplio por México. El exsecretario de Turismo del sexenio de Enrique Peña Nieto arribó cerca de las 10 horas a sede de los senadores de Acción Nacional y se prevé que a las 11 llegue la sede del tricolor.

#CDMX | @edelamadrid se registró como #aspirante a responsable del #FrenteAmplio por México.



Arribó con un grupo de #simpatizantes quienes se mantuvieron coreando porras en todo momento. pic.twitter.com/ptDQNIl2c4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 5, 2023

Israel Rivas se registra como aspirante independiente al proceso de Va por México

Israel Rivas llega a Torre Azul para registrarse como aspirante independiente a ser responsable del Frente Amplio por México; llegó sin porras y sin grupos de apoyo.

#CDMX | Se registra el activista Israel Rivas Bastida como #aspirante a Responsable Nacional para la construcción del #FrenteAmplio por #México. pic.twitter.com/gRmifP6IfY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 5, 2023

Enrique de la Madrid llega a la sede del PRI a completar su registro

Cerca de las 12 horas, Enrique de la Madrid llegó a la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para completar su registro. Posteriormente, el exsecretario de Turismo compartió que este día se sumó como aspirante para encabezar el Frente Amplio por México; sin embargo, también registró a millones de mexicanos que confían en él, "este no es un día para mí, es un día para ti", dijo.

" Y lo vengo a hacer aquí, en mi casa, donde me siento en familia y sobre todo porque lo quiero hacer también de cara a la militancia, que son los que siempre le dan a este partido el Vigor, la fuerza y que nos hace a nosotros sentirnos tan orgullosos. Yo soy orgulloso miembro de este partido, porque el PRI que yo conozco es el que nos ayudó a pasar de los caudillos a las instituciones y hoy somos un país de Instituciones gracias al PRI", aseveró.

Es el primer priista que se inscribe ante el Comité Organizador para la contienda Interna y fue recibido en la sede priista con bombo y platillo, al son de batucada y al grito de "Enrique presidente".